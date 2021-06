Statistisches Bundesamt

Alle 5,5 Stunden starb 2020 ein Mensch bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße

Wiesbaden (ots)

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland ereignen sich auf Landstraßen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Verkehrssicherheitstages am 19. Juni mitteilt, starben im vergangenen Jahr nach vorläufigen Angaben knapp 59 % aller im Straßenverkehr Getöteten bei einem Unfall auf einer Landstraße - das waren 1 592 Menschen. Im Durchschnitt starb damit alle fünfeinhalb Stunden ein Mensch bei einem solchen Verkehrsunfall. Knapp 30 % starben bei Unfällen innerhalb von Ortschaften, knapp 12 % auf Autobahnen. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 2 719 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Anteil der auf Landstraßen Getöteten lag im Corona-Jahr 2020, in dem das Unfallgeschehen insgesamt zurückging, ähnlich hoch wie vor Ausbruch der Pandemie: 2019 lag der Anteil bei 58 %, zehn Jahre zuvor betrug er 60 %.

Verkehrsunfälle auf Landstraßen enden besonders häufig tödlich: Hier kam zuletzt auf durchschnittlich 295 Unfälle ein Verkehrstoter. Zum Vergleich: Auf Autobahnen kam im Jahr 2020 auf durchschnittlich 410 Unfälle eine getötete Person, innerhalb von Ortschaften war rein rechnerisch alle 2031 Unfälle ein Todesopfer zu beklagen.

Jeder siebte Unfall auf Landstraßen mit Personenschaden

Insgesamt erfasste die Polizei im vergangenen Jahr rund 469 800 Verkehrsunfälle auf Landstraßen, in etwa jeder siebte war ein Unfall mit Personenschaden (rund 65 800). Dabei wurden 1 592 Menschen getötet, 22 842 wurden schwer verletzt und 67 395 leicht.

Methodischer Hinweis:

Verkehrsunfälle auf Landstraßen sind hier alle Unfälle, die sich auf Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder anderen öffentlichen Straßen außerhalb von Ortschaften ereignet haben. Unfälle auf Autobahnen wurden nicht berücksichtigt.

