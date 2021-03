Statistisches Bundesamt

Eierproduktion 2020: 8 % mehr Eier aus ökologischer Erzeugung

Die meisten Eier stammten jedoch auch 2020 aus Bodenhaltung

WIESBADEN (ots)

In Deutschland wurden im Jahr 2020 in Betrieben mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen rund 12,9 Milliarden Eier produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,4 % mehr als im Vorjahr. Die größten Zuwächse der Eierproduktion waren 2020 in der ökologischen Erzeugung und in der Freilandhaltung zu verzeichnen. Die ökologische Erzeugung von Eiern gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Verglichen mit 2019 stieg die Produktion von Eiern aus ökologischer Erzeugung erneut an, und zwar um 8,1 % auf 1,6 Milliarden Eier. Dadurch stieg auch die Zahl der Legehennen in ökologischer Haltung im Jahresdurchschnitt um knapp 440 000 auf 5,3 Millionen Tiere (+6,8 %).

Auch in der Freilandhaltung wurden im Vorjahresvergleich mehr produzierte Eier und Legehennen nachgewiesen. Im Jahr 2020 stammten 2,6 Milliarden Eier aus Freilandhaltung. Das entspricht einem Zuwachs von 8,7 % gegenüber 2019. Die Zahl der Legehennen in der Freilandhaltung stieg im Jahresdurchschnitt um 582 000 auf 8,8 Millionen Tiere (+7,1 %).

Der Großteil der in Deutschland produzierten Eier stammt allerdings nach wie vor aus der Bodenhaltung. Sie war mit knapp 8,0 Milliarden Eiern weiterhin die mit Abstand dominierende Haltungsform (+1,4 % gegenüber 2019) und stellt damit einen Anteil von 61 % an der gesamten Eierproduktion. Der Bestand der Legehennen in Bodenhaltung war im Vergleich zu 2019 nahezu unverändert und betrug im Jahresdurchschnitt 26,4 Millionen Tiere.

Die Kleingruppenhaltung und Haltung in ausgestalteten Käfigen ist ein Auslaufmodell in der Legehennenhaltung. Bund und Länder haben sich auf eine Auslauffrist für bestehende Betriebe bis Ende 2025 geeinigt. In dieser Haltungsform wurden 2020 noch 754 Millionen Eier produziert und im Jahresdurchschnitt 2,4 Millionen Tiere gehalten. Seit Jahren sind Rückgänge bei den Legehennenbeständen in dieser Haltungsform zu verzeichnen. Eier dieser Haltungsform haben mit 5,8 % nur noch einen vergleichsweise geringen Anteil an der gesamten Eierproduktion.

Zeitreihen über die Betriebe mit Legehennenhaltung können über die Tabellen 41323-0001 und 41323-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

Tierhaltung und Fischerei,

Telefon: +49 (0) 228/ 99 643 81 40

www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell