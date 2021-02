Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Corona-Impfung: 7,6 Millionen Menschen im Alter von 70 bis unter 80 Jahren mit hoher Priorität

WIESBADEN (ots)

Die am 12.02.2021 verbreitete Meldung muss korrigiert werden. In der Tabelle "Bevölkerung am 31.12.2019 nach ausgewählten Altersgruppen, Anteil an der Bevölkerung in %" enthielt die 2. Spalte fälschlicherweise Werte zu einer anderen Altersgruppe, nämlich zu den 75- bis unter 80-Jährigen anstatt der 70- bis unter 80-Jährigen. Die Korrektur ist fett hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_N012_224.html zu finden.

