Zum Start des Nachhaltigkeitsdialogs der Bundesregierung: Nachhaltigkeitsindikatoren interaktiv verfügbar

Die Bundesregierung hat am heutigen 1. Oktober 2020 den öffentlichen Dialog zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) begonnen. Dem vorangegangen war von Oktober 2019 bis Februar 2020 ein erster partizipativer Dialogprozess mit mehreren Regionalkonferenzen, in denen die Bundesregierung mit Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft die Aktualisierung der Nachhaltigkeitsstrategie diskutiert hat. Das Ergebnis dieser Gesprächsreihe ist die heute veröffentlichte Dialogfassung der DNS. Zeitgleich stellt das Statistische Bundesamt (Destatis) die Indikatoren der DNS auf einer Sonderseite seiner Online-Plattform zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland in interaktiver und kartenbasierter Form bereit.

Die Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet 69 Indikatoren, die zum Ziel haben, die über 60 Ziele der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie zu messen. Hierzu zählen unter anderem geringere Treibhausgasemissionen sowie nachhaltige Beschaffung und bessere Bildung. Im Vergleich zur letzten Aktualisierung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2018 umfasst die Dialogfassung drei neue Indikatoren zu den Themen "Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes", "Väterbeteiligung beim Elterngeld" und die "Anzahl der Objekte bei der Deutschen Digitalen Bibliothek".

Neben den Indikatoren der DNS-Dialogfassung werden auf der Online-Plattform (www.dns-indikatoren.de) weiterhin die Indikatoren der DNS 2018 veröffentlicht, sodass Nutzerinnen und Nutzer sich schnell über Veränderungen bei den Indikatoren informieren können. Während der öffentlichen Online-Konsultation besteht bis zum 31. Oktober 2020 die Möglichkeit, per E-Mail Stellungnahmen zur Dialogfassung an die Bundesregierung zu übermitteln. Ziel der Bundesregierung ist es, die weiterentwickelte Strategie in der ersten Jahreshälfte 2021 zu veröffentlichen.

Das Statistische Bundesamt berichtet seit dem Jahr 2006 im Auftrag der Bundesregierung objektiv und fachlich unabhängig zu der Entwicklung der Indikatoren der DNS. Auf seiner Online-Plattform stellt das Statistischen Bundesamt neben den Informationen zu den Indikatoren der DNS auch die Daten für Deutschland zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bereit. Da die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie die nationale Umsetzung der Agenda 2030 ist, werden verwandte Indikatoren beider Strategien auf der Plattform miteinander verlinkt.

Die Indikatoren der Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sind verfügbar unter: www.dns-indikatoren.de/dialog

Die Indikatoren der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: www.sdg-indikatoren.de

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

