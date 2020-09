Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 21.09.2020 bis 25.09.2020

Statistisches Bundesamt

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 21.09.2020 (Nr. N 059) Eheschließungen in Deutschland, 1. Halbjahr 2020 (Nr. N 060) IT - Sicherheit in Unternehmen, Jahr 2019 Dienstag, 22.09.2020 (Nr. 366) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Real-/Nominallohnindex), endgültige Ergebnisse, 2. Quartal 2020 (Nr. 39) Zahl der Woche: Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von Smart Watches, Fitnessarmbänder und Co., 1. Quartal 2020 Mittwoch, 23.09.2020 (Nr. 367) Verkehrsunfälle, Juli 2020 (Nr. 368) Ergebnisse der Wohngeldstatistik, Stichtag 31.12.2019 Donnerstag, 24.09.2020 (Nr. 369) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2020 (Nr. 370) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2019 (Nr. 371) Monetäre Hochschulstatistische Kennzahlen, Jahr 2018 Freitag, 25.09.2020 (Nr. N 061) Baugewerbe und Bautätigkeit in Bund und Ländern, Jahre 1991-2019 (Nr. 372) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Juli 2020 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html

