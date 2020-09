Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 14.09.2020 bis 18.09.2020

Statistisches Bundesamt

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 14.09.2020 (Nr. 353) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 2. Quartal 2020 (Nr. 354) Lohnunterschiede zwischen Gering- und Besserverdienenden (Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung), Jahre 2014 und 2018 (Nr. 355) Schwangerschaftsabbrüche, 2. Quartal 2020 Dienstag, 15.09.2020 (Nr. 356) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Juli 2020 (Nr. 357) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2020 (Nr. 358) Baugenehmigungen, Juli 2020 (Nr. 359) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2020 (Nr. 38) Zahl der Woche: Die kleinsten Gemeinden Deutschlands, Jahr 2019 Mittwoch, 16.09.2020 (Nr. 360) Kaufwerte für Bauland, Jahr 2019 (Nr. 361) Zum Todestag von Dr. Hildegard Bartels: Erinnerung an die erste Präsidentin des Statistischen Bundesamtes von 1972 - 1980 Donnerstag, 17.09.2020 (Nr. N 056) E-Autos in Deutschland, Jahre 2019/2020 (Nr. 362) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Juli 2020 (Nr. 363) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen), Jahr 2019 Freitag, 18.09.2020 (Nr. N 057) Polizeipersonal in Bund und Ländern, Jahre 1998 - 2019 (Nr. 364) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2020 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontakt Erreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.

