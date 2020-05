Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.05.2020 bis 22.05.2020

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 18.05.2020 (Nr. 170) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2020 Dienstag, 19.05.2020 (Nr. 171) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2020 (Nr. 172) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), März 2020 (Nr. 173) Deutschlandstipendium, Jahr 2019 (Nr. 21) Zahl der Woche: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss am Vatertag, Jahr 2019 Mittwoch, 20.05.2020 (Nr. 174) Baugenehmigungen, Januar - März 2020 (Nr. 175) Umsatz im Gastgewerbe, März 2020 (Nr. 176) Gasthörerinnen und Gasthörer an Hochschulen, Jahr 2019 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

