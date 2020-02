Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.03.2020 bis 06.03.2020

Statistisches Bundesamt

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 02.03.2020 (Nr. N 009) Fachkräfteeinwanderungsgesetz ab 1.03: Anerkannte ausländische Berufsabschlüsse in der Gesundheits- und Krankenpflege, Jahr 2018 (Nr. 069) Entwicklung der Zahl privater Haushalte bis zum Jahr 2040, Basis: Jahr 2020 Dienstag, 03.03.2020 (Nr. 070) Schwangerschaftsabbrüche, Jahr 2019 (Nr. 10) Zahl der Woche zur ITB in Berlin (4.-8. März): Flugverkehr mit Partnerland Oman, 2010-2019 Mittwoch, 04.03.2020 (Nr. 071) Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche nach Wirtschaftszweigen, Jahr 2018 (Nr. 072) Einzelhandel (Umsatz), Januar 2020 (Nr. 073) Soziokulturelle Veranstaltungen 2017 (Spartenbericht) Donnerstag, 05.03.2020 (Nr. 074) IKT in Unternehmen, 2018 (Nr. 075) Großhandel (Umsatz), 4. Quartal 2019 Freitag, 06.03.2020 (Nr. N 010) Zum Intern. Frauentag (8.3.): Erwerbsbeteiligung von Frauen im EU-Vergleich (2008-2018) (Nr. 076) Verarbeitende Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar 2020 (Nr. 077) Integrierte Ausbildungsberichterstattung, vorläufige Ergebnisse, Jahr 2019 (Nr. 078) Stromeinspeisung (Stromerzeugung), 4. Quartal 2019 +++

