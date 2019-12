Statistisches Bundesamt

2018: 9 % mehr kommunaler Klärschlamm verbrannt als 2017

74 % des Klärschlamms verbrannt, 16 % in Landwirtschaft genutzt

Die Menge des verbrannten Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen in Deutschland ist im Jahr 2018 um rund 100 000 Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anstieg von rund 9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wurden 74 % des entsorgten Klärschlamms verbrannt.

Die stoffliche Verwertung von kommunalem Klärschlamm in der Landwirtschaft oder beim Landschaftsbau hat sich 2018 gegenüber 2017 um rund 80 000 Tonnen verringert. Dabei sank der Anteil der in der Landwirtschaft als organischer Dünger ausgebrachten Menge auf 16 % des Klärschlamms (2017: 18 %). Für landschaftsbauliche Maßnahmen wurden noch 7 % des Klärschlamms verwendet (2017: 10 %). In die sonstige stoffliche Verwertung gingen 2018 wie im Vorjahr 2 % des Klärschlamms.

Sonstige direkte Entsorgungswege wurden selten genutzt. Im Jahr 2018 wurden darüber 1 % der Klärschlammmenge entsorgt.

