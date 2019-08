Statistisches Bundesamt

140 600 neue Azubis im Handwerk im Jahr 2018

Wiesbaden (ots)

Im Jahr 2018 haben rund 140 600 Männer und Frauen in Deutschland einen Ausbildungsvertrag im Handwerk abgeschlossen. Damit lag die Zahl neuer Azubis in Handwerksbetrieben deutlich niedriger als zehn Jahre zuvor (2008: 166 900). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Weltmeisterschaft der Berufe vom 22. bis 27. August weiter mitteilt, war im Handwerk bei den Männern die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (20 300) und bei den Frauen die Ausbildung zur Friseurin (7 100) am stärksten besetzt. Dagegen haben nur 830 Frauen eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin und nur 2 500 Männer eine Ausbildung zum Friseur begonnen. Auf Platz 2 der am häufigsten gewählten Berufe von Handwerks-Azubis befinden sich bei den Männern der Elektroniker mit 13 700 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen und bei den Frauen die Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit 4 300 Abschlüssen.

