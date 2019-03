Statistisches Bundesamt

Europäischer Statistikwettbewerb 2019: Schulen aus Sachsen und dem Saarland gewinnen deutschen Vorentscheid

Wiesbaden (ots)

Im Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics Competition, ESC) stehen die Sieger des deutschen Vorentscheids fest. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat in der Kategorie B (Klassenstufen 8, 9 und 10 der Sekundarstufe I) das Team "2behonest" des Gymnasiums am Stefansberg aus Merzig im Saarland gewonnen. Sieger in der Kategorie A (Klassenstufe 11, 12 und 13 der Sekundarstufe II) ist das Team "ANA_BSZ" aus dem Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises in Annaberg-Buchholz (Sachsen). Die Preisverleihung an die beiden Siegerteams des deutschen Vorentscheids findet am 28. Mai 2019 im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden statt.

Mehr als 60 Teams mit 160 Schülerinnen und Schülern aus 11 Bundesländern waren im Januar 2019 in beiden Kategorien in den Wettbewerb gestartet. Davon hatten sich 32 Teams für die zweite Runde qualifiziert, in der es galt, einen Auszug aus dem Datensatz "CAMPUS-File des Mikrozensus 2010" nach eigenen Ideen zu analysieren und in einer Präsentation darzustellen. 18 Teams haben ihre Präsentationen fristgerecht eingereicht und damit die nationale Phase des Wettbewerbs erfolgreich beendet. Auf www.destatis.de/esc zeigt eine Übersicht die Einzelergebnisse aller 18 Teams aus Runde 1 und 2 sowie das Gesamtergebnis je Team.

Ab dem 1. April beginnt das europäische Finale des Statistikwettbewerbs. In diesem Finale wird ein Video gedreht, dessen Thema am 29. März 2019 auf www.destatis.de/esc bekanntgegeben wird. Die beiden Siegerteams aus Deutschland sowie die Zweitplatzierten aus den Kategorien A und B sind für das europäische Finale qualifiziert und treffen dort auf die Finalisten aus 14 weiteren EU-Ländern. Aus jeweils 30 Filmbeiträgen in den Kategorien A und B werden am 11. Juni 2019 in Luxemburg die beiden Gesamtsieger des Europäischen Statistikwettbewerbs 2019 gekürt.

