Drei Gründe an der EVS 2018 teilzunehmen

Wiesbaden (ots) - Wo bleibt mein Geld? Unter diesem Motto startete am 01. Januar 2018 die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist eine Anmeldung für die EVS 2018 unter www.evs2018.de auch weiterhin möglich. Mindestens drei Gründe sprechen dafür, bei der Erhebung mitzumachen:

1. Geldprämie: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich als Dankeschön über eine Geldprämie freuen. 2. Mögliche Einsparpotentiale: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein dreimonatiges EVS-Haushaltsbuch führen, verschaffen sich selbst einen guten Überblick über ihre persönliche Haushaltskasse und entdecken mögliche Einsparpotentiale. 3. Bedeutung für Politik und Wirtschaft: Die aussagekräftigen Daten über die Lebenssituation der privaten Haushalte in Deutschland, die durch die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ermittelt werden, sind sehr wichtig für die Planungen in Politik und Wirtschaft. Die Ergebnisse der EVS sind Grundlage für die Festsetzung des Regelbedarfs für das Arbeitslosengeld II ("Hartz IV") - auch für Kinder. Zudem fließen sie in die Berechnung des Preisindex für die Lebenshaltung (der Basis für die Inflationsrate) und in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung ein.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bitten insbesondere um Mithilfe folgender Gruppen:

- Arbeiter(in) - selbstständige(r) Landwirt(in) - selbstständige(r) Gewerbetreibende(r) beziehungsweise freiberuflich Tätige(r) - Nichterwerbstätige(r) (ausgenommen Rentner(in)/Pensionär(in))

Gleiches gilt für Haushalte mit einem oder mehreren Kindern, Mehrgenerationenhaushalte sowie Haushalte mit einem Einkommen unter 1 700 Euro.

Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind der Datenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich für statistische Zwecke verwendet.

