Roland Berger verstärkt Restrukturierungsgeschäft mit dem Team von candidus

München (ots)

Roland Berger baut sein Geschäft im Bereich Restructuring, Performance & Transaction (RPT) mit dem Team der Münchner Managementberatung candidus in der DACH-Region weiter aus.

Das Beraterteam von candidus verfügt über langjährige Expertise in der operativen Umsetzung von Restrukturierungs- und Leistungssteigerungsmaßnahmen sowie bei der interimistischen Besetzung von Führungspositionen in Transformationssituationen. Damit stärkt Roland Berger seine führende Rolle im Geschäft mit Restrukturierungs- und Performance-Programmen einschließlich Transaktionsunterstützung in der DACH-Region. Mit der im Jahr 2003 in München gegründeten Managementberatung baut Roland Berger insbesondere das Angebot in den Wachstumsfeldern Interim-Management und Chief Restructuring Officer (CRO)-Services aus.

"Roland Berger und candidus sind ein perfekter Match. Durch die Übernahme erweitern wir unsere Plattform um ein hoch spezialisiertes und erfahrenes Team, das unseren Kunden ab dem ersten Tag Mehrwert bieten kann. Insbesondere unsere Angebote zur Übernahme von CxO-Funktionen in Sondersituationen wie komplexen Restrukturierungen, Carve-outs, Post-Merger-Integrationen oder der ganzheitlichen Ergebnisverbesserung in Unternehmen erfahren damit einen deutlichen Wachstumsschub", sagt Sascha Haghani, Leiter der globalen Plattform RPT und Geschäftsführer DACH bei Roland Berger.

Die Integration des Teams von candidus um Gründer und Geschäftsführer Stefan Treiber mit zwölf weiteren Beraterinnen und Beratern sowie Themenexpertinnen und -experten erfolgt zum 1. Februar 2023. Stefan Treiber wird als Partner bei Roland Berger unter anderem das Dienstleistungsangebot von Interim-Management und CRO-Services verantworten und weiterentwickeln.

"Ich bin überzeugt, dass unser candidus-Team durch die langjährige operative Erfahrung in Linien- und Interim-Funktionen sowie bei umsetzungsorientierten Beratungsprojekten einen weiteren Qualitätssprung bei Restrukturierung und Performance von Roland Berger möglich macht und das bisherige Angebot ideal ergänzt. Wir gehen hoch motiviert in die neue Aufstellung. Die Konstellation verstehen wir als eine Chance, gemeinsam in neue Dimensionen vorzustoßen", sagt Stefan Treiber, Gründer und Geschäftsführer candidus.

