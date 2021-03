TUI Deutschland GmbH

ITB 2021: TUI erwartet Nachholeffekt für den Sommer und sieht Potential für den Osterurlaub in Deutschland und am Mittelmeer

- Schnelltests, Impfungen und einheitliche Immunitätsnachweise für baldige Reisefreiheit - Andryszak: "Wir alle brauchen die Erholung und den Tapetenwechsel." - Saisonstart: ab dem 27. März mit TUI fly nach Mallorca - Flexible Buchungen: mit 80% Anteil jetzt Spitzenreiter - Urlaubsnachfrage in Deutschland steigt: 2.500 Unterkünfte verfügbar

Je länger der Lockdown, desto größer die Reiselust. TUI sieht sowohl bei den Anfragen in Reisebüros als auch bei den Klicks auf der Webseite ein steigendes Interesse an Reisen. "Schnelltests, Impfungen und einheitliche Immunitätsnachweise geben uns schon bald die Reisefreiheit zurück", so Marek Andryszak, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung zum Auftakt der ITB Now 2021. In den kommenden Wochen rechnet der TUI Deutschland-Chef mit einem Nachholeffekt für Reisen und bereitet sich mit den Teams in den Urlaubsgebieten auf einen baldigen Neustart im Tourismus vor: "Urlaub ist sicher, die Hygienekonzepte haben sich bewährt, und wir alle brauchen die Erholung und den Tapetenwechsel."

Mallorca bereitet sich auf Urlauber vor

TUI ist bereits in enger Abstimmung mit den wichtigsten europäischen Urlaubsländern, die sich ihrerseits in den letzten Wochen und Monaten mit guten Konzepten auf den Neustart vorbereiten. Allen voran Mallorca. Die beliebte Baleareninsel hat konstant niedrige Inzidenzwerte weit unter denen der meisten deutschen Bundesländer. Auch zählt Mallorca traditionell zu den beliebtesten Reisezielen über die Osterfeiertage. "Wir kommen dem Wunsch unserer Urlauber nach und planen, TUI Gästen einen Osterurlaub auf Mallorca zu ermöglichen", sagt Andryszak.

Ab dem 20. März empfängt der Robinson Club Cala Serena im Südosten der Insel die ersten Gäste. Am 27. März starten die ersten TUI fly-Flüge von Düsseldorf, Frankfurt und Hannover wieder auf die Insel. Im Sommer wird TUI fly wieder täglich ab sieben deutschen Flughäfen nach Mallorca abheben. Auch stehen dann 900 Hotels zur Auswahl, die jetzt sukzessive wieder öffnen. Darunter drei TUI Blue Hotels, fünf Riu Hotels, drei TUI Kids Clubs und 22 Grupotels. "Mallorca hat bereits beim Restart im letzten Sommer mit hohen Gesundheitsstandards und schlüssigen Hygienekonzepten überzeugt. Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten", weiß Andryszak.

Reiseklassiker in Südeuropa sind Spitzenreiter im Sommer 2021

Die ersten Reisetrends zeichnen sich bereits für den Sommerurlaub ab. Spitzenreiter sind die Reiseklassiker in Europa. Spanien bleibt beliebtestes Reiseland, gefolgt von Griechenland, der Türkei und Italien. Die Insel mit der höchste Nachfrage ist aktuell Kreta, gefolgt von Mallorca, Rhodos und Fuerteventura. Für größtmögliche Vielfalt hält TUI auch im Sommer 2021 an dem breiten Hotelangebot fest und baut die eigenen Hotelmarken weiter aus. Das Angebot in Griechenland ist mit 21 griechischen Inseln und über 3.000 Hotels erwartungsgemäß groß. Highlight im Sommerprogramm ist der neue Robinson Club auf Zypern, der Anfang Mai eröffnet.

"Wer heute übrigens voll flexibel bucht, geht auch auf Nummer sicher, das gewünschte Hotel für den Sommerurlaub auf seiner Lieblingsinsel zu bekommen. Fallen die Reisebeschränkungen wird der Run über Nacht losgehen, dann können die schönsten Lagen schnell ausgebucht sein", so Andryszak.

Urlaub im eigenen Land ist angesagt

Deutschland war im Corona-Jahr 2020 als Reiseland besonders angesagt. "Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird sich auch in 2021 fortsetzen", ist Andryszak überzeugt. Die deutsche Ostseeküste bleibt die beliebteste Urlaubsregion innerhalb Deutschlands. Rund ein Viertel aller Deutschlandurlauber verbringen hier ihre Ferien. Sehr gefragt sind auch der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Allgäu und die Ostfriesischen Inseln. TUI hat das Angebot in Deutschland in diesem Jahr erstmalig auf über 2.500 Unterkünfte erweitert.

Maximale Sicherheit und Flexibilität

"Corona hat die Prioritäten unserer Gäste verändert und Flexibilität als den wichtigsten Wunsch herausgestellt", so Andryszak. Die Akzeptanz des neuen Flex-Tarifs ist entsprechend groß. Rund 80 Prozent aller Neubuchungen sind aktuell Flexbuchungen. Urlauber haben damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen oder Unterkunftsbuchungen gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung erhalten Kunden den gesamten Reisepreis inklusive Flex-Tarif erstattet.

TUI Preisaktionen schonen die Reisekasse

TUI bietet für den Sommer 2021 attraktive Reisepreise und Rabattaktionen. Für die Osterferien startet ab 11. März eine "Willkommen-zurück"-Kampagne mit Reisepreisen ab 349 Euro für Mallorca. TUI Urlauber nutzen die günstigen Einstiegsangebote, um ihre Buchung dann mit Upgrades in höhere Zimmerkategorien oder mehr Verpflegungsleistungen aufzuwerten. Insgesamt investieren TUI Urlauber rund ein Fünftel mehr in ihre Sommerbuchung als in 2019.

Info: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Riu Festival auf Mallorca kostet ab 349 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com. Die TUI Buchungsplattform bietet Reisen, Reiseinspirationen und umfassende Informationen rund um das Thema Reisen, auch zu Corona-Zeiten.

