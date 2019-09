TUI Deutschland GmbH

Herbstferientrends: Antalya überholt Mallorca

Türkei mit unschlagbarem Preisleistungs-Verhältnis

Herbstferien beliebte Reisezeit bei Familien

Antalya ist Herbstmeister - zwar nicht im Fußball, aber bei den TUI Gästen: "Antalya ist in diesem Jahr das beliebteste Herbstferien-Ziel. Bereits im Sommer hat die Türkei einen Boom erlebt, der sich nun auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Warme Temperaturen und ein unschlagbares Preisleistungs-Verhältnis sind vor allem für Familien klare Argumente für einen Türkeiurlaub. Entsprechend hoch ist hier der Familienanteil", sagt Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer der TUI Deutschland. Ein Blick auf das Herbstferienranking des weltweit führenden Touristikkonzerns zeigt: Nach Antalya und Mallorca folgt Kreta auf Platz drei. An vierter Stelle liegt Ägypten mit Hurghada.

Die Herbstferien werden von den meisten Urlaubern noch einmal für eine größere Reise genutzt. Die durchschnittliche Reisezeit liegt bundesweit bei 9.8 Tagen. Die längere Reisedauer schlägt sich auch im Budget nieder: Die deutschen TUI Gäste geben im Schnitt 2.601 Euro pro Person für einen Urlaub in den Herbstferien aus.

Das bundesweite Ranking der beliebtesten Reiseziele der TUI Gäste in der Übersicht:

1. Antalya 2. Mallorca 3. Kreta 4. Hurghada 5. Fuerteventura 6. Rhodos 7. Kos 8. Gran Canaria 9. Teneriffa 10. Costa de la Luz

Wer spontan noch seinen Urlaub buchen möchte, findet bei TUI auch kurzfristig attraktive Angebote in den beliebtesten Ferienzielen. Je später gebucht wird, desto flexibler sollten Urlauber jedoch sein, zum Beispiel bei der Auswahl ihres Hotels oder ihres Abflughafens. Oft lohnt sich ein Preisvergleich mit alternativen Abflughäfen, in Bundesländern, die noch keine Ferien haben oder wo die Ferien bereits zu Ende sind. Vorteil für alle TUI-Urlauber: Bei Paketreisen ist der Zug zum Flug 2. Klasse innerhalb Deutschlands bereits im Reisepreis enthalten.

Reisetipps für Kurzentschlossene:

Eine Woche im All-Inclusive-Club TUI Magic Life Masmavi an der türkischen Riviera kostet mit Flug und Transfer im Oktober ab 718 Euro pro Person im Doppelzimmer. Kinder reisen ab 305 Euro.

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Family Life Coma Gran auf Mallorca kostet im Oktober ab 424 Euro pro Person im Apartement mit Flug und Transfer. Kinder reisen ab 187 Euro.

Informationen und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.com/last-minute/.

Diese Meldung sowie die Rankings für die einzelnen Bundesländer finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.

