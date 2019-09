TUI Deutschland GmbH

Neue Schiffe, neue Routen: 2020 wird ein Jungfernfahrten-Jahr

Größtes Angebot an Luxus-Kreuzfahrten bei airtours

Neue Schiffe verfügen über modernsten Standard

Hannover (ots)

2020 wird ein spannendes Jahr für Luxuskreuzfahrten: Sechs hochmoderne Schiffe treten im kommenden Jahr ihre Jungfernfahrt an. "Kreuzfahrten gehören zu den beliebtesten Reiseformen unserer Gäste, die neuen Oceanliner werden von vielen bereits sehnsüchtig erwartet. Sie alle sind hochmodern und setzen neue Maßstäbe bei Service und Design", weiß Steffen Boehnke, Leiter der Marke airtours. Die TUI Luxusreise-Marke verfügt über das größte Angebot an Luxus-Kreuzfahrten im deutschen Markt und deckt dabei alle Facetten von Segelkreuzfahrt bis Expedition ab. airtours Gäste können aus 38 Schiffen und weltweiten Routen von Kurztrip bis Weltreise wählen. In 2020 stellen die Luxus-Reedereien Scenic Luxury Cruises and Tours, Ritz Carlton Yacht Collection, Sea Cloud Cruises, Regent Seven Seas Cruises und Silversea Cruises neue Schiffe in Dienst.

Luxuskunden setzen auch beim Thema Kreuzfahrt auf klein und fein. Viele der neuen Schiffe fassen weniger als 350 Passagiere und garantieren somit höchste Privatsphäre und besten Service. Abgerundet wird das Ganze durch Serviceleistungen wie Butlerservice, Sternegastronomie sowie exklusive Ausflüge und Expeditionstouren. Neu im airtours Programm sind die Luxusschiffe von Scenic Luxury Cruises and Tours. Die Scenic Eclipse wurde in dieser Woche von der britischen Schauspielerin Helen Mirren getauft und bietet als Expeditionsyacht der Polarklasse 6 auch Routen in die Antarktis, Arktis und durch Nordeuropa an. Für das besondere Erlebnis bietet das Schiff zwei Helikopter und ein U-Boot für außergewöhnliche Land- und Unterwasserexpeditionen. Mit 114 Balkonsuiten und Butlerservice wird eine Kreuzfahrt mit dieser Reederei zu einem echten Luxuserlebnis. Zehn Tage Arktis-Kreuzfahrt mit All-Inclusive-Verpflegung ab/bis Oslo kostet ab 8.635 Euro pro Person in der Balkonsuite.

Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich auf www.airtours.de oder www.tuigroup.com

Pressekontakt:

Stephanie Holweg,

Telefon +49(0)511 567 2110

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell