Fernreisen im Sommer: Asien boomt

- starke Nachfrage für Rundreisen in kleinen asiatischen Zielen - Thailand und Indonesien sind die beliebtesten Ziele in Asien - USA und Kanada auf den ersten Plätzen im Ranking

Fernreisen stehen bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs und das nicht nur im Winter. Das Sommerfernreiseziel Nummer 1 ist traditionell Nordamerika. So reisen auch in diesem Sommer die meisten Deutschen in die USA und nach Kanada. Es zeichnet sich jedoch noch ein weiterer Trend ab: Urlauber entscheiden sich diesen Sommer verstärkt für eine Reise nach Asien. Besonders im Rundreisesegment verzeichnet TUI, der weltweit führende Touristikkonzern, gute Buchungszuwächse. Thailand belegt den dritten Platz im Ranking der beliebtesten Fernreiseziele, gefolgt von Indonesien auf Platz vier. Ebenfalls ein Traumziel im Sommer ist die Karibik. Hier verzeichnen Mexiko und die Dominikanische Republik die höchsten Zuwächse. Während in Mexiko vor allem Rundreisen hoch im Kurs stehen, ist es in der Dominikanischen Republik der Badeurlaub in Punta Cana. Ein Beststeller bei Paaren und Tauchurlaubern sind die Malediven. TUI hat das Programm auf den Trauminseln im indischen Ozean nochmals ausgeweitet. Im Sommer öffnet die ersten Riu-Resorts ihre Pforten für Urlauber.

Ranking der beliebtesten Fernreiseziele im Sommer 2019 im Überblick: 1. USA 2. Kanada 3. Thailand 4. Indonesien 5. Mexiko 6. Dominikanische Republik 7. Malediven 8. Vereinigte Arabische Emirate 9. Kuba 10. Mauritius

Aber auch abseits der Top 10 belegt ein Blick in die TUI Buchungsstatistik den Asien-Trend: Die größten Zuwächse verzeichnen in diesem Sommer kleinere asiatische Fernreise-Destinationen wie China, Japan, Sri Lanka und Vietnam. Diese Länder werden vor allem während einer Rundreise entdeckt.

