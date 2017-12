Wo feiern die Deutschen am liebsten Weihnachten und Silvester?

Hannover (ots) - TOP 10 der beliebtesten TUI-Reiseziele über die Feiertage / Spanien führt die Hitliste an / Kurzentschlossene Fuerteventura-Urlauber müssen sich beeilen

Weiße Weihnachten in den Bergen oder lieber unter Palmen am Strand? Urlaub über Weihnachten und den Jahreswechsel steht bei vielen Deutschen hoch im Kurs. So sind die Weihnachtsferien die beliebteste Reisezeit des Jahres. Die TOP 10 Reiseziele über Weihnachten und Silvester 2017 der deutschen TUI Gäste sind:

1. Spanien 2. Deutschland 3. Österreich 4. Thailand 5. Ägypten 6. USA 7. Portugal 8. Vereinigte Arabische Emirate 9. Mexiko 10. Dominikanische Republik

Wer über die Feiertage verreisen möchte, findet in allen Reisezielen noch zahlreiche Angebote. TUI, der weltweit führende Touristikkonzern, hat das Hotelkontingent für seine deutschen Gäste im Winter rechtzeitig aufgestockt, so dass über die Feiertage noch viele Hotels buchbar sind. Lediglich kurzentschlossene Fuerteventura-Urlauber sollten sich beeilen, denn die Rückflüge in der ersten Januarwoche werden bereits knapp. Generell gilt: Je später Weihnachtsurlauber buchen, desto flexibler sollten sie in ihrer Reiseplanung sein.

Urlaub in der Sonne mit umfangreichem Sport- und Entertainmentangebot bietet der TUI Magic Life Kalawy in Safaga bei Hurghada in Ägypten. Eine Woche in dem Club kostet ab 999 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All Inclusive und Flug ab/bis Berlin-Tegel, beispielsweise vom 31. Dezember bis 7. Januar.

Urlaub unter Palmen: Eine Woche im Vier-Sterne-Clubhotel Riu Tequila an der Playa del Carmen in Mexiko kostet ab 1.815 Euro pro Person mit Flug ab/bis Düsseldorf und All Inclusive, beispielsweise vom 24. bis 31. Dezember.

Urlaub im Schnee bietet das Vier-Sterne-Hotel Marco Polo Alpina in Hinterthal am Hochkönig auf 1.000 Metern Höhe. Eine Woche kostet ab 847 Euro pro Person inklusive Halbpension, beispielsweise vom 23. bis 30. Dezember.

