Fraport AG

Flugreisen ab Frankfurt - Gemeinsam für einen stabilen Betrieb in den Sommerferien

Frankfurt (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die großen Ferien stehen vor der Tür und viele von uns fliegen in den Urlaub - oft ab dem Flughafen Frankfurt. Von hier kann man diesen Sommer per Direktflug zu 292 Reiszielen in 92 Länder weltweit reisen. An verkehrsstarken Tagen rechnet Flughafenbetreiber Fraport mit über 200.000 Fluggästen. Das heißt, es wird voll am Flughafen. Damit die Abläufe weiter reibungslos funktionieren, setzen alle Partner am Standort zahlreiche Maßnahmen um. Fraport stellt zum Beispiel weiter neues Personal für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung ein. Damit die neuen Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich zum Einsatz kommen, stehen Ausbildung und Qualifizierung ganz oben auf dem Plan. Außerdem helfen neue Technologien, wie Self-Service Automaten und CT-Geräte an der Sicherheitskontrolle. Wie wir Passagiere mit der richtigen Reisevorbereitung unseren Teil beitragen können, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Vorbereitung ist alles! Ins Handgepäck zum Beispiel dürfen nur in einem durchsichtigen, verschließbaren 1-Liter-Beutel verpackte Flüssigkeiten in Reisegrößen je maximal 100 Milliliter. Rein müssen Akkus, Power Banks und E-Zigaretten. Die also bitte nicht in den großen Koffer packen! Aber es gibt noch mehr, was man schon zu Hause tun kann, um am Flughafen schneller zu sein, so Alexander Laukenmann vom Flughafen Frankfurt.

O-Ton 1 (Alexander Laukenmann, 25 Sek.): "Nutzen Sie die umfangreichen digitalen Angebote! Sie können sehr bequem von zu Hause am Vorabend einchecken und auch letztlich das Gepäck schon zum Flughafen bringen. Was Sie mittlerweile auch hier am Frankfurter Flughafen machen können, ist eine so genannte Vorreservierung eines Slots an den Sicherheitskontrollen. Das ist unser neues Angebot mit dem Namen FRASmartWay. Ganz einfach und kostenfrei."

Sprecherin: Bei der Anreise mit dem eigenen Auto sollte man im Vorfeld einen Stellplatz reservieren. Eine gute Alternative ist aber auch die Anfahrt mit der Bahn. Am Flughafen selbst sollte man etwa zweieinhalb Stunden vor Abflug sein.

O-Ton 2 (Alexander Laukenmann, 18 Sek.): "Ganz wichtig aber: Nicht früher als die 2,5 Stunden in den Terminals sein. Die Check-In-Schalter sind dann noch nicht geöffnet und Sie haben letztlich unnötige Wartezeiten, die vermeidbar wären. Für Gäste, die nur Handgepäck mitbringen, reichen zwei Stunden vor dem Abflug völlig aus."

Sprecherin: Im Terminal kann man einen der vielen Self-Service Automaten nutzen. Trauen Sie sich! Die Bedienung ist sehr einfach und falls Sie Fragen haben, gibt es viele Mitarbeiter, die weiterhelfen.

O-Ton 3 (Alexander Laukenmann, 32 Sek.): "Wenn Sie zu den Sicherheitskontrollen kommen, haben wir dort zahlreiche Vorbereitungstische auch bereitgestellt, wo Ihr Gepäck vorsortiert werden kann. Generell auch das Thema Laptops, Computer, Flüssigkeiten separieren. Auch das hilft bei dem entsprechenden Sicherheitsprozess. Wenn unsere Gäste dieses Tipps beachten, werden sie einen sehr entspannten Reisebeginn/Urlaubsbeginn hier am Frankfurter Flughafen haben, werden Zeit haben auch, die Geschäfte, die Restaurants hier am Flughafen zu genießen und dann mit einem tollen Urlaub starten können."

Abmoderationsvorschlag: Machen Sie sich mit allen Tipps und Tricks zur richtigen Reisevorbereitung vertraut und sorgen Sie mit für einen entspannten Urlaubsstart. Detaillierte Infos dazu finden Sie zum Nachlesen zusammengefasst im Reiseassistenten unter www.frankfurt-airport.com.

Original-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell