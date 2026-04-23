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Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz: Mitarbeitende bestmöglich vor Gewalt schützen

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Köln (ots)

28. April: Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Gewalt am Arbeitsplatz vorbeugen

TOP-Prinzip bei Gewaltprävention

Beratung durch Expert:innen für Arbeits- und Gesundheitsschutz von TÜV Rheinland: www.tuv.com/amd

Ein wesentlicher Aspekt für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ist der Schutz vor psychischer und körperlicher Gewalt. Doch nicht nur Rettungskräfte oder Mitarbeitende der Polizei sind am Arbeitsplatz immer öfter Gewalt ausgesetzt. Auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen oder in der öffentlichen Verwaltung, im Handel und in Schulen sind Beschäftigte mit Beleidigungen und Übergriffen konfrontiert. In einigen Branchen kommt das Risiko von Überfällen hinzu.

Eine Gewalterfahrung am Arbeitsplatz kann dazu führen, dass Betroffene unter Angst und Stress leiden. Häufige Folgen: Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit, Krankschreibungen und im schlimmsten Fall, die Aufgabe des Berufs. Dies kann dazu führen, dass Unternehmen, Behörden und Organisationen dringend benötigte Fachkräfte nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aufgabe des Arbeitgebers ist es, die Mitarbeitenden bestmöglich vor Gewalt zu schützen. Welche Rolle systematische Gefährdungsbeurteilungen und ein Maßnahmenmix aus technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen spielen können, zeigt das Whitepaper von TÜV Rheinland " Gewalt bei der Arbeit: Gefährdungen erkennen und Mitarbeitende schützen".

Erster Schritt: Gefährdungen beurteilen

Welche Formen von Gewalt auftreten können, hängt von der Branche und den Gegebenheiten im Unternehmen ab. Daher ist es wichtig, diese Gefährdungen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. Aus den Ergebnissen leiten sich die für das Unternehmen passenden Maßnahmen ab. Generell gilt auch bei der Gewaltprävention das TOP-Prinzip - technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen.

Gewalt mit smarter Raumgestaltung ausbremsen

Technische Maßnahmen sind zum Beispiel Trennwände an den Kassen im Einzelhandel, wie sie in der Coronazeit üblich waren, und Sicherheitsvorkehrungen an Türen. Auch Notfallknöpfe in Besprechungsräumen und Büros tragen zu mehr Sicherheit bei. Darüber hinaus kann schon die durchdachte Gestaltung des Büros Gewalt gegen Mitarbeitende verhindern: Sind Tische und Stühle in einem Beratungsraum so platziert, dass die Beschäftigten die Tür erreichen können, ohne am Kunden vorbeigehen zu müssen, schafft dies einen sicheren Fluchtweg. Zudem sollten Arbeitsmittel wie Schere oder Locher, die als Waffen dienen können, nicht auf dem Schreibtisch, sondern in Schubladen aufbewahrt werden.

Deeskalationstraining schafft Sicherheit

Vor allem in Berufen mit viel Kontakt zu Menschen sind Schulungen zum Umgang mit Gewalt wichtig. Deeskalationstrainings können Mitarbeitende darin unterstützen, in angespannten Situationen klare Grenzen zu setzen und ein verbales "Nein" durch gezielte Körpersprache zu unterstützen. Aber auch Schulungen zur interkulturellen Kompetenz können helfen, Missverständnisse und daraus resultierende Gewalt zu vermeiden.

Sicherheit ist eine Frage der Unternehmenskultur

Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Gefährdungen durch Gewalt am Arbeitsplatz reduziert werden können, ist, dass alle Vorfälle durch die Mitarbeitenden gemeldet werden. Das passiert oftmals nicht, da Führungskräfte davon abraten oder Betroffene befürchten, dass ihre beruflichen Fähigkeiten angezweifelt werden. Dabei kann eine Meldung auch Kollegen und Kolleginnen schützen, beispielsweise wenn Kunden in Ämtern und Behörden Kontakt mit wechselnden Beratern und Beraterinnen haben. Daher ist es wichtig, dass sowohl die Unternehmensleitung als auch alle Führungskräfte für das Thema Gewalt am Arbeitsplatz sensibilisiert sind und die Beschäftigten ermutigen, durch eine Meldung zu einer Verbesserung der Sicherheit beizutragen.

Umfassende Informationen über das Angebot zum Arbeits- und Gesundheitsschutz von TÜV Rheinland erhalten Unternehmen und Beschäftigte unter: www.tuv.com/amd

Über TÜV Rheinland

Die Welt zu einem sicheren Ort machen: Dafür steht die TÜV Rheinland AG als einer der international führenden Prüfdienstleister - seit über 150 Jahren. Mehr als 28.000 Mitarbeitenden prüfen, testen und zertifizieren Produkte, Anlagen und Prozesse und trainieren Menschen in zahlreichen Berufen - an 500 Standorten in gut 50 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Qualitätsinfrastruktur mit Hauptsitz in Köln und einem jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bringt TÜV Rheinland Sicherheit in zentrale Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Seit 2006 ist das Unternehmen Mitglied im UN Global Compact gegen Korruption und für mehr Nachhaltigkeit.

Über TÜV Rheinland Arbeitsmedizinische Dienste

Die TÜV Rheinland Arbeitsmedizinischen Dienste (AMD) betreiben als Tochterunternehmen der TÜV Rheinland Group bundesweit arbeitsmedizinische Zentren und beraten Betriebe hinsichtlich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Rund 840 Fachärzt:innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Psycholog:innen, Arbeitsmedizinische Assistent:innen, Gesundheitsmanager:innen und Berater:innen setzen sich dafür ein, Risiken und Gefahrenpotenziale in Unternehmen zu verringern und die physische wie psychische Gesundheit zu schützen. Damit gehören die AMD zu einem der größten Anbieter für arbeitssicherheits- bzw. arbeitsmedizinische Dienstleistungen in Deutschland. Ging es beim Arbeitsschutz lange nur um die technische Vermeidung von Arbeitsunfällen, so kümmern sich die AMD heute zunehmend um die ganzheitliche Prävention und Gesundheitsvorsorge.

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