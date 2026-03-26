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Häuser mit Hühnerstall - gefunden mit der KI-Suche

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Berlin (ots)

Damit es zum nächsten Osterfest frisch gelegte Eier gibt: Häuser mit großem Garten und Hühnerstall - gefunden mit der ImmoScout24 KI-Suche.

Häuser mit Hühnerställen gibt es in jeder Preisklasse: Vom Herrenhaus in der Stuttgarter Metropolregion bis zum Landhaus bei Weimar für etwas über 110.000 Euro.

Die ImmoScout24 KI-Suche findet passende Angebote auch bei ausgefallenen Suchkriterien wie einem Hühnerstall.

Ostern ohne Eier? Kaum vorstellbar. Noch besser wäre es, sie direkt aus dem eigenen Hühnerstall im Garten zu holen. Ein Zuhause im Grünen mit Hühnerstall wird damit zur besonders charmanten Vorstellung. Was lange nur mit viel Rechercheaufwand zu finden war, gelingt heute deutlich einfacher: Mit der KI-Suche von ImmoScout24 lassen sich selbst sehr spezifische Wohnwünsche gezielt formulieren und passende Angebote bundesweit entdecken.

Die KI-Suche sortiert Inserate nicht nur anhand angegebener Parameter und Beschreibungstexte, sondern erkennt auch visuelle Merkmale in Bildern. Dadurch lassen sich Immobilien über Begriffe wie moderne Küche, Parkettboden oder auch Hühnerstall finden- selbst, wenn diese Merkmale nicht im Beschreibungstext erwähnt sind.

Die Ergebnisse zeigen: Häuser mit Hühnerstall gibt es in ganz Deutschland und über alle Preisklassen hinweg. Das Angebot reicht vom günstigen Dorfhaus bis zum großzügigen Anwesen im Umland größerer Städte - oft verbunden mit weitläufigen Grundstücken und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten.

Baden-Württemberg: Fachwerk-Herrenhaus mit Ställen & Kutschen

Bayern: Hanghaus mit Südwestlage

Berlin: Saniertes Haus mit Klimaanlage & Sauna

Brandenburg: Haus mit Bahnanschluss nach Berlin

Bremen: Anwesen mit sieben Apartments

Hamburg: Saniertes Reetdachhaus

Hessen: Haus in der Nähe von Frankfurt (Main) mit Pool

Mechklenburg-Vorpommern: Landhaus zwischen Greifswald & Stralsund

Niedersachsen: Gelegenheit bei Ostfriesland

Nordrhein-Westfalen: Einfamilienhaus zwischen Köln & Aachen

Rheinland-Pfalz: Alter Bauernhof in der Pfalz

Saarland: Günstiges Haus im Hunsrück

Sachsen: Vierkanthof aus dem 19. Jahrhundert

Sachsen-Anhalt: Fachwerkhof in gutem Zustand

Schleswig-Holstein: Bauernhaus mit drei Wohneinheiten

Thüringen: Dorfhaus bei Weimar

Die Liste von 16 Häusern mit Hühnerstall in den 16 Bundesländern inkl. Kaufpreise und Größe sind in der angehängten PDF-Datei und im ImmoScout24 Medienbereich.

Die Bilder aus den bei ImmoScout24 veröffentlichten Inseraten können unter der Angabe "Quelle: ImmoScout24" verwendet werden.

Methodik

Für die Analyse wurden alle Angebote für Nicht-Mehrfamilienhäuser berücksichtigt, die auf der Online-Plattform von ImmoScout24 (immobilienscout24.de) am 25. März 2025 zum Kauf inseriert waren. Dabei wurde in die KI-Suche der Text eingegeben: " Haus mit Hühnerstall und großem Garten"

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