Rheinische Post: Veronica Ferres riet Carsten Maschmeyer von "Die Höhle der Löwen" ab

Die Schauspielerin Veronica Ferres war anfangs alles andere als begeistert von der Teilnahme ihres Mannes an der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen". "Als ich Veronica dann von der Idee im Skiurlaub erzählt habe, sagte sie: ,Da kannst du gleich zu Dieter Bohlen gehen'", sagte Carsten Maschmeyer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Ich wurde 2015 am letzten Freitag vor Heiligabend von der Produzentin der Sendung angerufen und gefragt, ob ich Interesse habe. Wir hatten zwei Wochen vorher den Vertrag für eine Immobilie in Los Angeles unterschrieben, weil wir für ein Jahr nach Kalifornien ziehen wollten." Glücklicherweise sei damals allerdings die Film-Agentin seiner Frau zu Besuch gewesen. Die beiden hätten sich dann Ausschnitte angeguckt - und Veronica habe ihre Meinung geändert. Sie habe ihm sogar noch zwei Tipps gegeben, so Maschmeyer: "Aber die Krawatte muss weg und benimm dich genauso locker, wie wir dich zuhause kennen."

