Rheinische Post: Johnson&Johnson stellt Preisreduzierung für o.b. in Aussicht

Nachdem der Bundestag über eine Steuersenkung für weibliche Hygiene-Produkte wie Tampons und Damenbinden entschieden hat, stellt nun Johnson&Johnson, das Unternehmen hinter dem deutschen Tampon-Marktführer "o.b." niedrigere Preise in Aussicht. "Wir gehen davon aus, dass die Steuersenkung den Verbraucherinnen preislich zugutekommt", erklärte eine Sprecherin der Düsseldorfer Rheinischen Post (Samstagausgabe). "Als Unternehmen sprechen wir jedoch nur unverbindliche Preisempfehlungen aus. Der Endverbraucherpreis liegt im alleinigen Ermessen des Handels." Für weibliche Hygiene-Produkte wie Tampons und Damenbinden soll künftig nur noch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz verlangt werden. Wenn der Bundesrat ebenfalls grünes Licht gibt, sinkt die Umsatzsteuer auf Produkte zur Monatshygiene von 19 auf sieben Prozent. Als Marktführer in Deutschland für Tampons durch die Marke "o.b." sehe Johnson&Johnson "eine besondere Verantwortung" gegenüber Millionen von Frauen. "Uns ist es ein großes Anliegen, uns für die Menstruation als natürlichen Bestandteil des Frauseins einzusetzen." Es gehe nicht nur um eine faire Besteuerung des Produkts, sondern auch um die Symbolkraft des niedrigeren Steuersatzes. Über die Mehrwertsteuersenkung hatte der Bundestag am Donnerstagabend entschieden.

