Rheinische Post: Liga-Chef Bohmann: Handball hat Nachholbedarf bei jungem Publikum

Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), Frank Bohmann, will mit einer Echtzeit-Datenerfassung ab der kommenden Saison den Sport für ein junges Publikum interessanter machen. "Wir wollen mit dem neuen Angebot auch neues Publikum anlocken und die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen ansprechen, um die sich viele Sportarten bemühen. Da hat der Handball Nachholbedarf", sagte Bohmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Die HBL stattet zur Saison 2019/20 alle Spieler mit Mikrochips in den Trikots aus und will die erhobenen Daten auch in den sozialen Medien Zuschauern zur Verfügung stellen. "Wir versprechen uns einen Nutzen in zwei Feldern: zum einen im Sportlichen, aber auch im Marketing und in den Medien", sagte Bohmann.

