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GARDENA und UNICEF verlängern globale Partnerschaft, um Kindern und Familien weltweit Zugang zu sicherem Wasser und Sanitärversorgung zu ermöglichen

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Ulm (ots)

Mit dem Start am Weltwassertag unterstützt die Partnerschaft 'Growing Futures, one drop at a time' UNICEFs globale WASH-Programme (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) und rückt Wasser als wichtige gemeinsame Ressource in den Fokus.

Anlässlich des Weltwassertages am 22. März 2026 freut sich GARDENA, die Fortsetzung seiner globalen Partnerschaft mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, bekanntzugeben, und bekräftigt damit das gemeinsame Engagement für einen verbesserten Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für Kinder und Familien in aller Welt.

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2018 hat die Unterstützung durch GARDENA UNICEF dabei geholfen, den weltweiten Zugang zu sauberem Wasser und Hygieneleistungen für Kinder und Familien in betroffenen Gemeinschaften voranzutreiben. Aufbauend auf diesem Fortschritt wird die Zusammenarbeit 2026 mit neuem Ehrgeiz und einer gemeinsamen Verantwortung für nachhaltigen Wandel fortgesetzt. Gemeinsam soll die Partnerschaft bis Ende 2026 dazu beitragen, 355.000 Kindern und Familien in Regionen mit hohem Bedarf Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.*

Die Kampagne 'Growing Futures, one drop at a time' läuft das gesamte Jahr 2026 und macht auf Wasserknappheit aufmerksam, wobei Wasser als eine der wertvollsten und lebensnotwendigsten Ressourcen unseres Planeten hervorgehoben wird.

Bei GARDENA steht Wasser im Mittelpunkt von allem, was das Unternehmen tut. Die Überzeugung, dass Wasser Leben bedeutet - damit Gärten gedeihen, Gemeinschaften wachsen und Kinder sich gesund entwickeln können - ist tief verwurzelt. Deshalb unterstützt GARDENA UNICEFs lebensverändernde WASH-Programme mit besonderem Engagement. Durch flexible Finanzierung hilft die Partnerschaft dabei, Gemeinschaften zu erreichen, in denen der Bedarf am größten ist, und so zu einer gesünderen, sichereren und widerstandsfähigeren Zukunft für Kinder und Familien beizutragen.

In diesem Jahr soll die Partnerschaft voraussichtlich tausenden weiterer Kinder und Familien in Regionen mit hohem Bedarf Zugang zu sauberem und sicherem Wasser ermöglichen.

Wasser ist die Grundlage für gesunde Zukunft

Der Zugang zu sauberem Wasser und angemessener Sanitärversorgung bleibt eine der kritischsten Herausforderungen für Kinder weltweit: Schätzungsweise jeder vierte Mensch - oder 2,1 Milliarden Menschen - hat keinen Zugang zu sicher verwaltetem Trinkwasser.

Sauberes Wasser und Hygiene sind für Gesundheit, Bildung und langfristige Resilienz unerlässlich, insbesondere da der Klimawandel Dürren, Überschwemmungen und Wasserknappheit in vielen Regionen zunehmend verstärkt.

Durch die flexible Finanzierung, die GARDENA bereitstellt, kann UNICEF Ressourcen dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ob Verbesserung der Wasserinfrastruktur, Ausbau grundlegender Sanitärdienstleistungen, Förderung von Hygieneerziehung, Unterstützung gesünderer Alltagsgewohnheiten oder Stärkung von Notfallmaßnahmen - all das hilft, Krankheiten zu verhindern, die Gesundheit zu verbessern und Kindern und Familien zu ermöglichen, eine bessere Zukunft aufzubauen.

Maha Elkharbotly, Präsidentin von GARDENA, betont:

"Unsere Partnerschaft mit UNICEF ist für uns von großer Bedeutung. Im Laufe meiner Karriere habe ich gesehen, wie der Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene Leben verändern und ganze Gemeinschaften stärken kann. Wasser bedeutet Leben. Durch diese Zusammenarbeit sind wir stolz, an der Seite von UNICEF zu stehen und dazu beizutragen, dass mehr Kinder und Familien Zugang zu diesem grundlegenden menschlichen Bedürfnis erhalten. Gemeinsam bringen wir unsere Stimme, unser Fachwissen und unser Engagement für einen Zweck ein, der weit über unsere eigene Organisation hinausgeht."

GARDENAs flexibler Ansatz spiegelt das Vertrauen und die Hingabe wider, die diese langfristige Partnerschaft tragen, und gewährleistet maximale Wirkung für Kinder und Gemeinschaften weltweit.

Evariste Kouassi-Komlan, Global Director, Water and Sanitation Practice, UNICEF, unterstreicht:

"Die Welt befindet sich in einer Wasserkrise, und Kinder tragen die größte Last ihrer Auswirkungen. Bei UNICEF glauben wir, dass jedes Kind eine faire Chance verdient - nicht nur zu überleben, sondern gesund und sicher aufzuwachsen- und sauberes Trinkwasser ist so entscheidend für ihre Gesundheit, Ernährung, Bildung und Entwicklung. Der Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene ist eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung. Wir alle müssen gemeinsam dazu beitragen, und wir schätzen die Unterstützung von GARDENA zutiefst, dessen langfristiges Engagement nachhaltige Wirkung für Kinder dort erzeugt, wo der Bedarf am größten ist."

Bewusstsein im Alltag und global schärfen

Neben der Programmfinanzierung soll die Partnerschaft dazu inspirieren, bewusster und verantwortungsvoller mit Wasser im Alltag umzugehen. Die Verknüpfung globaler Wasserherausforderungen mit alltäglichen Gewohnheiten soll Menschen dazu ermutigen, den wahren Wert von Wasser sowohl in von Krisen betroffenen Regionen als auch im eigenen Umfeld zu erkennen.

Reinhard Pompe, SVP Watering bei GARDENA, ergänzt:

"Wasser ist essenziell für Wachstum - ob in der Natur, in Gemeinschaften oder für zukünftige Generationen. Durch diese Partnerschaft möchten wir das Verständnis für den wahren Wert von Wasser vertiefen und einen achtsameren Umgang damit fördern. Selbst kleine Maßnahmen können, wenn sie gemeinsam ergriffen werden, dazu beitragen, diese kostbare Ressource zu schützen und nachhaltige Wirkung zu erzielen."

Im gesamten Jahr 2026 wird die Kampagne 'Growing Futures, one drop at a time' Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu inspirieren, die Kraft des Wassers im Alltag zu erkennen - und die Rolle, die jeder Einzelne bei seiner Bewahrung spielen kann.

Durch die Verbindung globaler Wasserherausforderungen mit alltäglichem Verhalten will die Partnerschaft dauerhaftes Bewusstsein wecken und gleichzeitig greifbare Veränderungen für Kinder und Familien weltweit bewirken - und beweisen, dass selbst ein einziger Tropfen, multipliziert mit Millionen, dazu beitragen kann, eine gesündere Zukunft zu gestalten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Kampagne über GARDENAs Social-Media-Kanäle und Website unterstützen können, oder spenden Sie direkt an UNICEF über GARDENAs Website: www.gardena.com/unicef

*GARDENAs Finanzierung trägt dazu bei, Zugang zu sauberem Wasser, grundlegender Sanitärversorgung und guten Hygienepraktiken zu ermöglichen, damit alle Kinder überleben und sich gut entwickeln können. Seit dem Start der Partnerschaft im Jahr 2018 hat sie bereits dazu beigetragen, WASH-Leistungen für 330.000 Kinder und Familien bereitzustellen.

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Wichtig:

UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

Die abgebildeten Kinder erhalten keine Hilfe aus UNICEF-Programmen.

Hinweise für die Redaktion:

Die Partnerschaft unterstützt UNICEFs globale Programme für Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) durch direkte Finanzierung seitens GARDENA.

Die Finanzierung ist flexibel und ermöglicht es UNICEF, Ressourcen dort einzusetzen, wo der Bedarf am größten ist.

Die dieser Mitteilung beigefügten Bilder werden von UNICEF bereitgestellt und müssen in Übereinstimmung mit UNICEFs Richtlinien zur Bildverwendung und Wasserzeichen verwendet werden, um die Würde und die Rechte der abgebildeten Kinder zu schützen.

Über UNICEF

UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF arbeitet an einigen der schwierigsten Orte der Welt, um die am stärksten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. In mehr als 190 Ländern und Territorien setzen wir uns für jedes Kind, überall, ein, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. www.unicef.org

Über GARDENA

Seit über 50 Jahren bietet Gardena alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit gefächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. Gardena ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com.

Die Husqvarna Group beschäftigt in Deutschland derzeit rund 2.180 Mitarbeitende. Weltweit sind rund 3.110 Mitarbeitende für die Gardena Division tätig.

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