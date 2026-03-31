GARDENA Deutschland GmbH

Ausgezeichneter Service von GARDENA zur neuen Gartensaison

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

GARDENA unterstützt beim Start in die Gartensaison

Ein gut geplantes Bewässerungssystem versorgt Beete und Rasen automatisch, ein gewarteter Mähroboter legt sofort los, wenn das Gras wieder wächst - und wer ein Gerät reparieren oder warten lassen möchte, bekommt beim GARDENA Reparatur- und Wartungsservice schnelle Hilfe von erfahrenen Experten. Dass GARDENA dabei auf ausgezeichnetem Niveau unterstützt, bestätigt die WirtschaftsWoche: Sie hat GARDENA als "Bester Verbraucher-Service 2025" ausgezeichnet, ermittelt vom unabhängigen Institut ServiceValue im Vergleich von 14 Garten- und Motorgeräteherstellern.

Maßgeschneiderte Bewässerung - geplant von Experten

Ein automatisches Bewässerungssystem sorgt dafür, dass Pflanzen, Beete und Rasen zuverlässig mit genau der richtigen Wassermenge versorgt werden - auch wenn man mal nicht zu Hause ist oder einfach keine Zeit hat. Damit das System wirklich optimal funktioniert, kommt es auf die richtige Planung an. Das erfahrene GARDENA Serviceteam plant auf Wunsch ein maßgeschneidertes Bewässerungssystem - abgestimmt auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort.

"Kein Garten ist wie der andere, und kein Anliegen ist zu klein. Wir nehmen uns die Zeit, wirklich zuzuhören - und freuen uns, wenn am Ende alles grünt und blüht." so Sebastian Schmid, Head of Global Technical Standards & After Sales bei GARDENA.

Mähroboter: Wer pflegt, hat länger was davon

Mähroboter sind wahre Fleißarbeiter: Mehrmals pro Woche übernehmen sie zuverlässig die Rasenpflege - bei jedem Wetter, ohne dass man selbst Hand anlegen muss. Damit sie das dauerhaft präzise tun, lohnt sich eine regelmäßige und professionelle Wartung. Der GARDENA Inspektionsservice prüft, reinigt und bereitet den Mähroboter fachgerecht vor - damit er auch in der neuen Saison wieder zuverlässige Ergebnisse auf dem Rasen liefert und lange hält.

Gut beraten ist gut gestartet

Das GARDENA Serviceteam arbeitet täglich daran, Gartenbesitzer:innen zu inspirieren und zu begeistern - mit cleveren Lösungen und kompetenter Beratung, die dabei helfen, Gartenprojekte genau so umzusetzen, wie sie sich das vorgestellt haben. "Diese Auszeichnung gehört vor allem unserem Serviceteam. Sie sind jeden Tag nah an den Kunden - und genau das macht den Unterschied." so Sebastian Schmid, Head of Global Technical Standards & After Sales bei GARDENA. Die Auszeichnung als "Bester Verbraucher-Service 2025" ist dabei Ansporn, diesen Anspruch auch künftig zu leben.

Weitere Informationen zum GARDENA Serviceangebot gibt es auf www.gardena.com/de/service.

Original-Content von: GARDENA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell