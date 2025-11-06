Nicht mehr suchen, sondern finden! / Ab sofort alle ARD-Hörspiele gebündelt in neuen Podcast-Feeds

ARD Presse

Ab sofort alle ARD-Hörspiele gebündelt in neuen Podcast-Feeds

Jetzt können Hörspielfans ihre Lieblingsgenres in der ARD Audiothek ganz einfach abonnieren: Weltliteratur zum Eintauchen oder Science-Fiction zum Abtauchen? Leichtfüßige Hörspiele zum Lachen oder tiefe Stories zum Nachdenken? Krimis zum Mitfiebern oder Klangkunst?

Mit fünf neuen, thematischen Podcast-Feeds bündelt die ARD ihr vielfältiges Hörspiel-Angebot und ergänzt damit die erfolgreichen ARD Krimi-Kanäle.

Zum Start gibt es hochkarätige Neuproduktionen wie "Halbinsel" von Kristine Bilkau, "Jeeps" von Nora Abdel-Maksoudoder "Timothy Truckle" mit Matthias Matschke in der Titelrolle - und viele andere.

Das sind die fünf neuen Podcast-Feeds:

Das Portal - ARD Science-Fiction-Hörspiele

"Das Portal" entführt in entfernte Galaxien, dystopische Welten und Paralleluniversen. Erlebt Utopien und Visionen in Klassikern und aktuellen Neuproduktionen. Willkommen in der nahen und fernen Zukunft!

Jeden zweiten Donnerstag zuerst in der ARD Audiothek.

Nothing serious - ARD Comedy-Hörspiele

In "Nothing serious" sind humorvolle Hörspiele und gute Vibes mit Biss zu finden: Bunte Figuren, neue Blickwinkel und Geschichten, die ans Herz gehen - mal lustig, mal tief, immer mitreißend. Unterhaltung auf Augenhöhe. Für alle, die Komödie, Satire, Dramedy oder witzige Roadmovies lieben. Jeden zweiten Dienstag zuerst in der ARD Audiothek.

Große Geschichten - ARD Literatur-Hörspiele

Mit den "Großen Geschichten" heißt es Eintauchen in packende Stories. Romane in Hörspielform: starke Stimmen und opulente Inszenierungen, Weltliteratur und Bestseller, Gegenwartsromane und Klassiker von morgen erwarten Literaturbegeisterte und Hörbuchfans jeden Mittwoch zuerst in der ARD Audiothek.

ARD Hörspiel-Speicher - die ganze Welt des Hörspiels

Eine Schatztruhe für alle, die Überraschungen lieben. Dieser Podcast-Feed bietet Hörspiel in seiner ganzen Vielfalt: Meilensteine der Hörspielgeschichte und neueste Trends, berührende Geschichten und verrückte Experimente. Jedes Stück ist ein unverwechselbares Original - pick and choose! Mehrmals die Woche exklusiv in der ARD Audiothek.

Sound Art - ARD Klangkunst & Ars Acustica

Die Kunstgalerie des Hörspiels lädt ein, klangliches Neuland zu erkunden - hochwertig, aber ohne Zugangshürde. Hier experimentieren internationale Sound-Artists mit allem, was klingt: Musik aller Genres, Geräusche, Sprachen, Stimmen. Atmosphärische Soundscapes, spielerische Lautpoesie und immersive Hörwelten. Exklusiv in der ARD Audiothek, alle 14 Tage donnerstags.

Start der neuen ARD Hörspiel-Feeds parallel zu den ARD Hörspieltagen

Ab dem 6.11. finden im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe die ARD Hörspieltage statt. Vier Tage lang sind dort mit Vorführungen, Talks, Performances und Konzerten die unendlichen Welten des Hörspiels zu erleben. Und das Festival kreist um ein Genre, für das es nun auch einen neuen Feed gibt: Science-Fiction.

ARD Audiothek - mobil, werbefrei und öffentlich-rechtlich Hörspiele genießen

Regional produziert und überregional kuratiert setzen die ARD Hörspielredaktionen mit dieser gemeinsamen Initiative auf ihre Vielfalt und bündeln gleichzeitig ihre Stärken. Bei BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR und WDR entstehen qualitativ hochwertige Hörspielproduktionen, die in ganz Deutschland beliebt sind. Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Nicht nur Hörspiele: Nahezu 100.000 Beiträge und Podcasts - von Wissenschaft bis Kultur und Unterhaltung - sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.

