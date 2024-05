75 Jahre Grundgesetz - ARD gratuliert im Programm

ARD Presse

Happy Birthday Grundgesetz! Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland wird am 23. Mai 75 Jahre alt und dazu gratuliert die ARD in zahlreichen Reportagen, Dokumentationen, Spielfilmen, Podcasts und vielen Gesprächs- und Diskussionsangeboten rund um dieses Datum.

Die Doku im Ersten

Am 13. Mai zeigt das Erste um 20:15 Uhr die Dokumentation "Wie gut ist unser Grundgesetz?" Sandra Maischberger und ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam machen den Check und schauen auf den Alltag der Menschen in Deutschland: Sind wirklich alle Menschen vor dem Gesetz gleich? Waren die Grundrechte in der Corona-Pandemie zu stark eingeschränkt? Zu Wort kommen in der Gemeinschaftsproduktion von SWR und WDR junge und ältere, prominente und nicht prominente Menschen. Ab 6. Mai ist die Dokumentation bereits in der ARD Mediathek abrufbar.

Für die Ohren

Der Podcast "Große Fragen in zehn Minuten" von MDR Wissen wird sich speziell dem Grundgesetz widmen. Große Fragen in zehn Minuten | MDR.DE

Außerdem gibt es das Radiofeature "Unser Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?" am 21./22.5. in der ARD Audiothek und im Radio bei SWR Kultur.

Eine crossmediale Reihe zum Thema Demokratie plant die Infowelle NDR Info innerhalb der nächsten Wochen: Menschen in Norddeutschland können sagen, was ihnen Demokratie bedeutet und wie sie Demokratie erleben, wo sie sie bedroht sehen, wo sie sich engagieren.

Nicht nur für Kinder

Die KIKA-Dokureihe "Schau in meine Welt" begleitet in einer Ausgabe den 13-jährigen Anton, der mit seiner Familie in Brandenburg lebt: "Anton und die Demokratie" vom rbb - zu finden auf kika.de und im KIKA-Player. Anton ist sehr engagiert und ihn interessiert die Demokratie. Am meisten interessiert ihn das Thema demokratische Mitbestimmung.

Und auch Checker Tobi beschäftigt sich mit der Herrschaft des Volkes und damit, dass in einer Demokratie jeder die Möglichkeit hat, mitzubestimmen. Wer in Deutschland wählen und gewählt werden darf, und wie eine Demokratie funktioniert, checkt Tobi in: "Checker Tobi - Der Demokratie-Check"(BR) - auch auf kika.de und im KIKA-Player. https://www.kika.de/checker-welt/checker-reportagen/checker-tobi/videos/der-demokratie-check-108

Über Generationen

Die Gemeinschaftsproduktion von Radio Bremen, NDR, MDR und BR für das Erste geht mit "1949 in Ost und West - Zwei Familien und ihre Träume" auf persönliche Spurensuche zweier Familien und beobachtet, wie es den Familien 1949 ergangen ist - einem Jahr, das für die Deutschen die wichtigste Zäsur für viele Jahrzehnte sein wird: die Teilung in zwei deutsche Staaten vor 75 Jahren. Am 13.05. in das Erste und bei ARD History in der Mediathek.

Jahr der Nachricht - Vertraue Nachrichten die stimmen, statt Stimmung machen

Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge sehen 81% der Deutschen Desinformation als Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Deshalb beteiligt sich die ARD im Geburtsjahr des Grundgesetzes am Jahr der Nachricht - der Medienkompetenz-Initiative https://www.usethenews.de/de. Dafürhaben sich die größten Medienhäuser Deutschlands zusammengeschlossen. Sie wollen zeigen, wie wichtig vertrauenswürdige Informationen sind und vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den sicheren Umgang mit Nachrichten werben. Es geht um Einblicke in die redaktionelle Arbeit, um die Fragen "Wie erkenne ich Falschmeldungen" und "Wo finde ich zuverlässige Nachrichten und Informationen".

