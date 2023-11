Mehr als 500 Podcasts und Audioformate der ARD jetzt via Samsung Free verfügbar

ARD Presse

Audio-Angebote der ARD wie etwa Podcasts sind ab sofort auf der kostenlosen App "Samsung Free" verfügbar. Die ARD und das Unternehmen Samsung Electronics gaben heute eine entsprechende Zusammenarbeit bekannt.

Mit "Samsung Free" können Online- und TV-Nachrichten, Podcasts und Spiele abgerufen werden. Durch die Kooperation erweitert die ARD das Zugangsangebot für einige der beliebtesten deutschsprachigen Podcastformate für alle Altersgruppen.

Ob Doku, Reportage, True Crime-Story oder Nachrichten und Hintergrund: zum Angebot aus der ARD Audiothek gehören einige der meistgehörten Formate im deutschsprachigen Raum. Nutzerinnen und Nutzer der Samsung Free-App finden alle diese Inhalte jetzt in einem separaten Reiter.

Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics Germany:

"Samsung Free bietet bereits ein breit gefächertes Nachrichten- und Unterhaltungsangebot an einem zentralen Ort. Dank der Zusammenarbeit mit der ARD wird dies nun um einen breiten Katalog hochwertig produzierter Podcasts ergänzt."

Das komplette Angebot an ARD-Podcasts gebündelt an einem Ort gibt es nur in der ARD Audiothek - der hauseigenen App, die für Samsung Geräte via Google Play Store erhältlich ist.

Alexander Sasse, Leiter des ARD-Partnermanagements Audio und Voice:

"Bei Kooperationen haben wir immer die Bedürfnisse unseres Publikums im Blick, weshalb uns die einfache Auffindbarkeit der ARD-Podcasts ein zentrales Anliegen ist. Ausgewählte Inhalte sind daher neben der ARD Audiothek auf allen Plattformen verfügbar, wo die Nutzenden danach suchen."

Samsung Free ist ein integriertes Entertainment-Center mit verschiedenen Medienangeboten, das auf in Europa verkauften Samsung Mobilgeräten bereits vorinstalliert ist. Die kostenlose App kombiniert Fernsehen, Spiele, Nachrichten und Podcasts.[1]

Über die ARD Audiothek

Mit der ARD Audiothek kommen die besten Audio-Inhalte der ARD und des Deutschlandfunk direkt auf das Smartphone. Dazu gehören auch exklusive Produktionen wie der "ARD Radio Tatort". Aktuell listet die ARD Audiothek rund 100.000 Beiträge auf. Die ARD Audiothek gibt es als App, als Skill oder Action für Sprachassistenten sowie als Web-Version ardaudiothek.de. Die App wurde bereits 4,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. entwickelt und produziert Fernseher, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräte, Netzwerk-Systeme, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkte. Die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de.

[1] Es handelt sich um ein Online-Angebot, für das eine Internetverbindung erforderlich ist.

