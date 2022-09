ARD Presse

ARD Jugendmedientag 2022: Mehr als 150 Workshops und Talks

Anmeldung ab 19. September

Köln (ots)

'Coolste Schulstunden, die ich je mitbekommen habe' - das war eine von zahlreichen positiven Reaktionen auf den ARD Jugendmedientag im vergangenen Jahr. Am 15. November 2022 lädt die ARD erneut Schulklassen ein, sich intensiv mit den Themen Medien und Medienkompetenz zu beschäftigen. Der ARD Jugendmedientag ist eine deutschlandweite Aktion aller Landesrundfunkanstalten. Lehrer:innen können ihre Klassen ab Montag, 19. September 2022, und bis zum 21. Oktober 2022 auf ard.de/jugendmedientag anmelden. Die Teilnahme ist für Schüler:innen aller Schularten ab der 8. Jahrgangsstufe möglich.

ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: 'Wir wollen junge Menschen fit für die Medienwelt machen. Sie sollen Medien verstehen, hinterfragen sowie kritisch und kompetent nutzen können. Der ARD Jugendmedientag ergänzt die vielfältigen Angebote unserer Landesrundfunkanstalten und lädt in ganz Deutschland zum Ausprobieren und Mitmachen ein.'

Live-Schalten in ARD-Auslandsstudios

In mehr als 150 Workshops und Talks gehen die Klassen am ARD Jugendmedientag 2022 gemeinsam mit Mediencoaches und bekannten Programmmacher:innen wie etwa dem ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt vor Ort oder digital u. a. diesen Fragen nach: Wie arbeiten Journalist:innen? Wie steht es um die Pressefreiheit? Was sind Influencer:innen? Wie erkenne ich Fake News? Welche Jobs gibt es in den Medien? Klassen und ihre Lehrkräfte können per Video oder vor Ort die Sender in ihrer Region besuchen, teilweise kommen die Coaches auch in die Schulen.

Weil sich die Schüler:innen im vergangenen Jahr mehr Beteiligung gewünscht haben, bietet die ARD in diesem Jahr noch mehr Workshops zum Selbermachen an - u.a. zu diesen Themen: Videos produzieren mit dem Smartphone, Radiobeiträge mit eigenen Inhalten erstellen, Nachrichten verfassen und sprechen, Beiträge mit der Kamera drehen.

Die Schüler:innen schalten live zu den Auslandskorrespondent:innen der ARD nach San Francisco, Rio de Janeiro, Brüssel, Rabat, Tel Aviv und Istanbul und kommen mit ihnen über ihre Arbeit ins Gespräch.

Pressefreiheit, Datenschutz, Vielfalt in den Medien

Zusätzlich zu den anmeldepflichtigen Workshops bietet die ARD am 15.11. deutschlandweit allen Schüler:innen zwei Streams im ARD-YouTube-Kanal an. Dort diskutieren Nadine Hadad von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des BR, und Software-Entwickler Sebastian Bayerl mit den Schüler:innen u. a. über Vielfalt in den Medien, Pressefreiheit, Datensicherheit und Datenschutz. Walerija Petrowa und Kai Witvrouwen von DASDING vom SWR setzen sich im zweiten Stream mit dem Traumjob Influencer:in auseinander und kommen darüber mit den Schüler:innen ins Gespräch.

Die Workshops finden digital, vor Ort in den Schulen oder in den Sendern statt. Alle wichtigen Informationen, Programm und Anmeldeformular gibt es hier gebündelt: ard.de/jugendmedientag.

Mehr Angebote zu Medienkompetenz-Projekten der ARD unter: ard.de/medienkompetenz.

