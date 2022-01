ARD Presse

"New Music 2022"-Hotlist: ARD und Deutschlandfunk Nova präsentieren die künftigen Musikstars

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Wer wird die Musikwelt 2022 aufmischen? Welche jungen Musikerinnen und Musiker machen in den nächsten Monaten von sich reden? Dafür wagt jetzt die Hotlist "New Music 2022" der jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova eine Prognose. Gemeinsam präsentieren sie die wichtigsten neuen Musik-Acts aus Deutschland. Im Herbst werden dann bereits zum 15. Mal die "New Music Awards" verliehen.

Die Redaktionen haben sich beraten und rund 100 Experten und Expertinnen - aus Booking- und Promotion-Agenturen, von großen und kleinen Labels - befragt. Die daraus entstandene Hotlist zeigt erneut, wie vielseitig und lebendig die deutsche Musikszene ist, trotz immer noch starker Corona-Pandemiebestimmungen, die es neuen Acts schwermachen, sich ihr eigenes Publikum in kleinen Clubs zu erspielen.

Zu den 15 Entdeckungen gehören Rap-Hoffnungen wie "01099" aus Dresden oder "Montez", die im vergangenen Jahr schon erste Erfolge feiern konnten. Zukünftige Mainstream-Anwärterinnen und Anwärter wie "Leepa", "Glockenbach" und "Rote Mütze Raphi" finden sich genauso in der Hotlist wie der Elektro-Producer "Jonasu" und die gerade am Anfang ihrer Karriere stehenden Künstlerinnen und Künstler "Paula Hartmann", "Kurtis Wells" und "Becks". Hinzu kommen spannende Impulse von Acts wie "Ätna" und "Lie Ning".

"New Music 2022": Die Hotlist in alphabetischer Reihenfolge:

"01099" (Dresden, Sachsen), "Rote Mütze Raphi" (Koblenz, Rheinland-Pfalz), "Montez" (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen), "Leepa" (Berlin), "Paula Hartmann" (Berlin), "Glockenbach" (München, Bayern), "Jonasu" (Mannheim, Baden-Württemberg), "Ätna" (Dresden, Sachsen), "Loi" (Mannheim, Baden-Württemberg), "Betterov" (Bad Salzungen, Thüringen), "Kurtis Wells" (Berlin), "Shelter Boy" (Leipzig, Sachsen), "Becks" (Düren, Nordrhein-Westfalen), "Lie Ning" (Berlin), "Yecca" (Berlin),

Ausführliche Informationen zu den Acts unter www.newmusicaward.de.

New Music Award 2022: Nachwuchsförderung in Musikdeutschland

"New Music 2022 - die Hotlist der jungen Programme der ARD" ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), YOU FM (hr) sowie Deutschlandfunk Nova. Die Redaktionen werden über das gesamte Jahr die neuen Künstler*innen in ihren Programmen vor und fördern so gezielt den Nachwuchs der deutschen Musikszene. Im Herbst 2022 verleihen sie dann gemeinsam zum 15. Mal den "New Music Award". Zu den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern gehörten Acts wie "Kraftklub", "Leoniden", "Antilopen Gang", "Majan", "Céline" und im letzten Jahr "Rote Mütze Raphi".

Hinweis an Journalisten und Journalistinnen:

Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell