Noch eine Woche: Online-Umfrage zur ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?"

Wie möchtet ihr künftig wohnen, einkaufen, essen, pendeln oder arbeiten? Und wie könnte sich der Ort verändern, an dem ihr heute lebt? Noch bis Sonntag, 18. Juli, haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich unter www.themenwoche.ard.de oder auf www.stadtlandchancen.de an dem Mitmachprojekt zur ARD-Themenwoche zu beteiligen. Bei der Umfrage geht es um neue Technologien und auch darum, wie wir unseren Alltag gestalten.

Die ARD führt die Studie gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und dem Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, durch.

Im Mittelpunkt der Befragung stehen drei Zukunftsszenarien und ein begleitender Fragebogen, der wissen möchte "Wie schätzt ihr diese Entwicklungen ein? Welche Hoffnungen und Sorgen verbindet ihr damit?" Damit soll erforscht werden, welche Wünsche die Bürgerinnen und Bürger an das künftige Leben in urbanen und ländlichen Gebieten haben.

Die Studienergebnisse werden im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" zwischen 7. und 13. November 2021 veröffentlicht und sie erscheinen zeitgleich in Form einer wissenschaftlichen Publikation.

Die Teilnehmenden können sich mit ihren persönlichen Erfahrungen im Rahmen der Umfrage auch direkt an die ARD wenden. Ihre Geschichten fließen dann gegebenenfalls in Sendungen und Berichte in Fernsehen, Hörfunk und Online-Angeboten der ARD ein.

Über das Kooperationsprojekt

Das Projekt entstammt einer gemeinsamen Idee von acatech, CeRRI des Fraunhofer IAO und dem Bayerischen Rundfunk. acatech und CeRRI wurden zur Erstellung der Zukunftsbilder und der Website www.stadtlandchancen.de mit Mitteln aus dem Wissenschaftsjahr 20/21 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt.

Über die ARD Themenwoche 2021

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Dörfern, Städten und Regionen ist das Thema der 16. ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Vom 7. bis 13. November 2021 beschäftigen sich Das Erste, die Dritten Programme, die Digitalprogramme der ARD, tagesschau24, ONE, 3sat, ARTE, KiKA, Phoenix, ARD-alpha, Deutsche Welle, funk sowie die Radioprogramme und Onlineangebote der ARD, ebenso die Social-Media-Kanäle von ARD, Das Erste und den verschiedenen Landesrundfunkanstalten mit der Frage, wie die Transformation in eine zukunftsfähige Gesellschaft gelingen kann.

