ARD bringt europäische Digital-Projekte an den Start

ARD, ZDF, ARTE, France Télévisions und die Schweizer SRG SSR haben die European Collection gestartet - eine gemeinsame Programmauswahl zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. Die European Collection, abrufbar in den Mediatheken der Sender, ist eines von vier europäischen Digital-Projekten, an denen die ARD derzeit arbeitet. Die Idee: Themen, die Europäer*innen in allen Ländern beschäftigen, mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.

"Es geht um eine europäische Perspektive auf die aktuellen Herausforderungen unseres Kontinents", sagt ARD-Vorsitzender Tom Buhrow. "In Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinanderdriftet, wollen wir etwas entgegensetzen: Orte und Themen, über die Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen - ohne Sprachbarriere und über Grenzen hinweg."

Neben der European Collection hat die ARD gemeinsam mit anderen öffentlich-rechtlichen Partnern in Europa folgende Digital-Projekte auf den Weg gebracht:

- Das Eurovision News Monitoring Tool macht die Nachrichten-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa für Journalist*innen durchsuchbar und übersetzt sie automatisch. So bekommen Journalist*innen ein neues Recherche-Tool an die Hand, um über europäische Themen zu berichten. Perspektivisch sollen die Inhalte auch für das Publikum direkt in die digitalen News-Angebote der Sender eingebunden werden. Die ARD arbeitet in der Entwicklung seit Anfang 2020 mit mehr als einem Dutzend anderer europäischer Partner zusammen - darunter France Télévisions, RAI, Sveriges Radio, ARTE, Deutsche Welle und Swissinfo (SSR SRG). - Der WDR startet gemeinsam mit France Télévisions im Sommer ein europäisches Angebot zum Thema Klimawandel . Das Projekt entsteht derzeit unter der Federführung von COSMO, dem jungen europäischen Kulturradio des WDR, und soll im dritten Quartal 2021 gelauncht werden. Ziel ist es, jungen Europäer*innen verlässliche Informationen rund um den Klimawandel anzubieten - aus den Redaktionen und der jeweiligen Perspektive beider Länder. Dabei wird das Team synergetisch mit bereits bestehenden Projekten und künftig mit weiteren öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten anderer europäischer Staaten zusammenarbeiten. - Ende März ist ENTR (entr.net), ein paneuropäisches, digitales Medienprojekt für 18- bis 34-jährige Europäer*innen, online gegangen. Das sechssprachige Angebot wird in den kommenden Monaten auf YouTube, Instagram und Facebook ausgeweitet. ENTR ist eine Initiative der Auslandssender Deutsche Welle und France Médias Monde in Zusammenarbeit mit Medienunternehmen in sechs EU-Ländern. Die im Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration verankerte Initiative will Debatten über Schwerpunktthemen der jungen EU-Generation anstoßen und das Bewusstsein für eine europäische Identität steigern. Die Themen: Ausbildung und Arbeit, Kultur, Klima, neue Technologien, Gesundheit sowie gesellschaftliche Themen wie Solidarität, Migration und Gerechtigkeit.

