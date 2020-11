ARD Presse

ARD bündelt Wirtschaftsnachrichten online: boerse.ARD.de zieht um zu tagesschau.de

Bild-Infos

Download

Hamburg/Frankfurt am MainHamburg/Frankfurt am Main (ots)

Die ARD bündelt online ihren überregionalen Wirtschaftsjournalismus. Ziel ist es, mehr Menschen mit Nachrichten, Berichten und Hintergründen zum Thema Wirtschaft und Börse zu erreichen. Hierfür zieht boerse.ARD.de mit seinen Inhalten zu tagesschau.de um. Die beim Hessischen Rundfunk angesiedelte Redaktion wird künftig von Frankfurt am Main aus für tagesschau.de arbeiten; das Angebot boerse.ARD.de wird zum Jahresende abgeschaltet.

"Nutzerinnen und Nutzer bekommen künftig Nachrichten aus der Wirtschaft gebündelt auf tagesschau.de und müssen sich nicht auf unterschiedlichen ARD-Seiten informieren", sagt Juliane Leopold, Digital-Chefredakteurin ARD-aktuell: "Die Menschen suchen Fakten und Hintergründe immer stärker auch online und tagesschau.de bietet ihnen eine vertrauenswürdige Adresse für aktuelle und umfassende Information."

Die Nutzer*innen werden nach dem Umzug weiterhin umfassend, aktuell und hintergründig informiert. Dabei wird das Themenspektrum breiter: Auf tagesschau.de wird die gesamte Wirtschaft und deren Entwicklung stärker in den Blick genommen. Der Fokus liegt künftig nicht mehr speziell auf Börsenthemen. Ein besonderes Augenmerk auf die Börse bleibt aber erhalten. Auch die von boerse.ARD.de bisher exklusiv in der ARD angebotenen Kursdaten finden sich dann in modernisierter Form im Internet-Angebot der Tagesschau. Das virtuelle Depot und die Watchlist, die nur verhältnismäßige wenige Menschen nutzen, werden mit dem Umzug abgeschaltet.

"Wir unterstützen mit der Bündelung die Digitalstrategie der ARD", sagt hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner. "Dadurch, dass wir unsere Kompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaftsberichterstattung jetzt für tagesschau.de zur Verfügung stellen, können wir in Zukunft noch mehr Menschen mit Informationen zu diesem Thema erreichen."

Der Umzug von boerse.ard.de ist Teil der Digitalstrategie der ARD. Die digitalen Angebote der ARD sollen künftig leichter auffindbar, besser vernetzt und inhaltlich noch attraktiver werden. Hierfür haben die ARD-Sender in diesem Jahr gemeinsam eine Digitaloffensive auf den Weg gebracht.

Inhaltlich stehen die fünf beliebtesten digitalen ARD-Marken im Zentrum: Neben tagesschau.de sind das die ARD Mediathek, die ARD Audiothek, sportschau.de und das Digitalangebot von KiKA.

Pressekontakt:

Für tagesschau.de

Norddeutscher Rundfunk

Kommunikation

Frank Jahn

Telefon: 040 4156 2300

E-Mail: presse@ndr.de



Für boerse.ard.de

Hessischer Rundfunk

Kommunikation

Michael Draeger

Telefon: 069 155 3500

E-Mail: kommunikation@hr.de



Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.de

Twitter: https://twitter.com/ARD_Presse

ARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presse

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell