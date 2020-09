ARD Presse

Einladung zum digitalen Pressetermin

ARD-Themenwoche 2020 #WIELEBEN - BLEIBT ALLES ANDERS

Berlin/Köln (ots)

Selten hat sich weltweit so schnell so viel verändert wie in den zurückliegenden Monaten. Die Corona-Pandemie zeigt, wie Menschen auf allen Kontinenten gemeinsam verantwortlich sind, Wege aus der Krise zu finden, Strukturen zu überdenken, wie sie aus Erfahrungen lernen und neue Ansätze wagen. Die diesjährige ARD-Themenwoche vom 15. bis 21. November unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) stellt die Frage unserer Zeit: "Wie wollen wir leben?"

Der Presse- und Interviewtag zu #WIELEBEN - BLEIBT ALLES ANDERS wird rein digital stattfinden. Gerne möchten wir Ihnen in Form einer Online-Pressekonferenz die Programmhöhepunkte vorstellen. Die ARD-Themenwoche setzt auch auf Diskussion und Dialog: In Fernseh-, Hörfunk- und Online-Formaten sollen sich Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User aktiv beteiligen. Darüber hinaus ist eine repräsentative Meinungsumfrage zu zentralen Fragen unserer Zeit und zur Stimmung im Land in Vorbereitung. Erste Ergebnisse können wir Ihnen bereits bei dem Pressetermin vorstellen.

Im Anschluss an das moderierte Pressegespräch (Teams-Videokonferenz) stehen Ihnen die Programmverantwortlichen sowie Protagonistinnen und Protagonisten ausgewählter Sendungen für Telefon-Interviews zur Verfügung.

ARD-Themenwoche 2020 | Digitaler Pressetermin mit Interview-Optionen

Mittwoch, 30. September, 14.00 Uhr

14.00 Uhr - 15.00: Moderiertes Pressegespräch

mit Patricia Schlesinger (rbb-Intendantin), Volker Herres (Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen), zum Fernsehfilm "ÖKOZID": Nina Kunzendorf und Regisseur Andres Veiel ("Ökozid"); zur Dokumentation "Expedition Arktis": die Wissenschaftlerin Dr. Stefanie Arndt (MOSAiC, Alfred-Wegener-Institut) und Philipp Grieß (Producer, UFA Show & Factual).

Im Anschluss, ab ca. 15.15 Uhr: Einzelinterviews mit den Teilnehmern des Pressegesprächs sowie Programmverantwortlichen, Filme-Macherinnen und Filme-Machern:

Programmverantwortliche ARD / rbb

Patricia Schlesinger (rbb-Intendantin)

Volker Herres (Programmdirektor Das Erste)

Jan Schulte-Kellinghaus (Programmdirektor rbb)

"ÖKOZID" (Programmhighlight, FilmMittwoch)

Edgar Selge (Schauspieler)

Nina Kunzendorf (Schauspielerin)

Andres Veiel (Regisseur)

"Expedition Arktis" (Programmhighlight, Dokumentarfilm)

Dr. Stefanie Arndt (Alfred-Wegener-Institut, Wissenschaftlerin und Teamleiterin auf dem Forschungsschiff "Polarstern")

Philipp Grieß (Producer UFA Show & Factual)

Ute Beutler (Redaktion rbb)

"Aufschrei der Jugend" (Programmhighlight, Dokumentarfilm)

Kathrin Pitterling (Autorin, Regisseurin)

Rolf Bergmann (Redaktion rbb)

"ICH BIN GRETA" (Programmhighlight, Dokumentarfilm)

Christiane Hinz (Redaktion WDR)

Jutta Krug (Redaktion WDR)

