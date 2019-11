ARD Presse

Countdown zur ARD-Themenwoche 2019: Ab dem 9. November dreht sich alles um die "Zukunft Bildung"

"Zukunft Bildung" geht alle an - denn die ARD-Themenwoche behandelt vom 9. bis 16. November das Thema Bildung mit all seinen Facetten. Und dabei kann das Publikum nicht nur einschalten, sondern auch eigene Geschichten erzählen: Unter dem Hashtag #dankdir ruft die ARD dazu auf, sich an Wegbegleiterinnen und -begleiter zu erinnern, die den eigenen Bildungsweg geprägt haben. Ob Uniprofessorin oder Lieblingslehrer, ob Oma oder Fußballtrainer: Getreu dem Motto "loben statt motzen" sind alle eingeladen, mit #dankdir ihre Geschichten im Social Web zu erzählen oder ein Video auf themenwoche.ard.de hochzuladen - und so einfach mal Danke zu sagen.

"Zunkunft Bildung" im Fernsehen, im Radio und im Netz

Ab dem 9. November erwarten das Publikum im Ersten und in den Fernseh-, Radio- und Online-Angeboten der ARD eine Woche lang zahlreiche Beiträge, Filme, Shows und Dokumentationen rund um Bildungsalltag, Diversität, Digitalisierung und politische Blockaden. Außerdem suchen die Programmmacherinnen und Programmmacher im ganzen Land nach zündenden Ideen, die dem Bildungspessimismus trotzen und zeigen, wie die Zukunft der Bildung aussehen kann.

Den Auftakt zur ARD-Themenwoche im Fernsehen bildet "Frag doch mal die Maus" am Samstagabend. Unter anderem müssen die Gäste Judith Rakers, Katarina Witt, Sven Hannawald und Lisa Feller im Fragenhagel unter Beweis stellen, wie viel Schulstoff bei ihnen hängen geblieben ist. Wissen die Prominenten, was ein Siebtklässler längst auf dem Kasten haben sollte?

Wer gebildet ist, lebt länger

Am Montagabend dreht sich im Ersten alles um Bildung und Gesundheit. In der Dokumentation "Hirschhausen macht Schule - warum Bildung gesund ist" führt Eckart von Hirschhausen ein großangelegtes Experiment durch und dokumentiert einen oft unausgesprochenen Aspekt der Medizin: die ungleiche Verteilung von Bildungs- und damit Gesundheitschancen in Deutschland. Gebildete Menschen leben bis zu zehn Jahre länger - und Hirschhausen fragt: Muss das so sein? Direkt im Anschluss diskutiert darüber auch Frank Plasberg in "hart aber fair" mit seinen Gästen: Was muss der Staat tun, damit die Chancen auf Bildung bei uns gerechter verteilt werden? Wie müssen Schule und Erziehung sich verändern, damit schon in der Jugend gesundes Leben gelernt wird?

Außerdem findet mit dem ARD-Jugendmedientag erstmals eine deutschlandweite Medienkompetenz-Aktion der gesamten ARD statt. Am 11. und 12. November laden die Landesrundfunkanstalten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe ein, hinter die Kulissen zu schauen und gemeinsam mit den Profis Programm zu machen. Damit ergänzt der Jugendmedientag die bestehenden Medienkompetenzprojekte der ARD, mit denen sie gemäß ihrem Bildungsauftrag auch jenseits der Themenwoche junge Menschen darin unterstützt, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und einzuordnen.

2019 findet die ARD-Themenwoche zum 14. Mal statt, die Federführung liegt beim Westdeutschen Rundfunk.

Alle Informationen rund um die ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" gibt es unter http://themenwoche.ard.de sowie unter www.presse.wdr.de.

Fotos finden Sie unter www.ARD-Foto.de.

