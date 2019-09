ARD Presse

Drei volle Tage durchsenden, ohne aufzugeben oder einzuschlafen und dabei jede Stunde ein Stückchen schlauer werden: funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, wagt sich im Herbst im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" zusammen mit dem Bildungskanal ARD-alpha an ein TV-Experiment der besonderen Art: einen neuen Rekord für die längste Fernsehsendung der Welt aufzustellen. Bisher halten den Weltrekord zwei Moderatorinnen des syrischen Staatsfernsehens. Sie waren 2014 stolze 70 Stunden und fünf Minuten live auf Sendung - ohne Pausen oder Schlaf. Nun wollen die beiden funk Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg den Rekord mit ihrer "XXXXL Challenge" knacken.

Ab 12. November können Zuschauerinnen und Zuschauer live in ARD-alpha und über Livestream im "Das schaffst du nie!"-Kanal bei YouTube mitfiebern. Das BR Fernsehen und das Erste werden immer wieder live in die Sendung einsteigen und darüber berichten. "Das schaffst du nie!" ist ein Kanal von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.

In dem YouTube Format "Das schaffst du nie!" beweisen Ariane Alter und Sebastian Meinberg immer wieder, was alles geht: 24 Stunden am Stück Radfahren oder in der gleichen Zeit im Regenwald 1.000 Bäume pflanzen - geschafft! Redakteur Marc Seibold wettet dabei immer gegen die beiden und stellt ihnen gerne knifflige Fallen. Auch bei der "XXXXL Challenge" wird Marc keine große Unterstützung sein und schon einmal das verlockende Himmelbett für die Hosts beziehen.

Unterhaltsame Wissensvermittlung im 72-Stunden-Smart-TV Format "Werde mit uns jede Stunde ein Stückchen schlauer - 72 Stunden Smart-TV" ist das Motto der Rekordshow. Gemeinsam mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern und zahlreichen, vor allem jungen, engagierten Studiogästen möchten Ariane Alter und Sebastian Meinberg die großen und kleinen Fragen des Lebens beantworten: von Alltagsthemen bis zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Dazu kommen viele prominente Gäste, natürlich auch aus der Netzwelt und von funk.

Zu den Hosts

Ariane Alter (*1986)

Ihre Moderationskarriere begann Ariane Alter beim Radiosender Jam FM in Berlin - weshalb man Ariane auch schon hört, bevor man sie sieht. So auch im Sex-Podcast "Im Namen der Hose" für PULS vom Bayerischen Rundfunk, der regelmäßig in den Top-Podcasts Deutschlands gelistet wird. Trotzdem zog es die Berlinerin früh vor die Kamera: mit Jobs bei MTV, RedBull, Nintendo, ZDFneo und PULS hat sie gleich mal alle Themenbereiche abgedeckt, die das U30-Fernsehen so hergibt: Musik, Sport, Games, Politik und Sex. Die Frau ist wirklich zu allem bereit - und zu fast allem fähig. "Das schaffst Du nie!"-Challenges wie Marathon laufen ohne Training und 24 Stunden Fahrrad fahren zeigen, dass ihr körperlich so schnell nichts das sprichwörtliche Genick bricht. Außerdem bewies Ariane bereits Fingerfertigkeit beim Eis-Krug-Sägen, Kreativität beim Paintball-Gemälde-Schießen, Gewitztheit im größten Irrgarten Deutschlands und Stimmgewalt sowie die Klick-Macht ihrer Fans mit dem Mats-Hummels-Viral-Hit (1 Mio. Views in drei Tagen).

Sebastian Meinberg (*1982)

Als Diplom-Journalist kennt sich Sebastian Meinberg mit allen Facetten seines Berufs aus: Los ging´s mit dem klassischen Kaninchenzüchterverein-Interview beim ersten Praktikum für die Münstersche Zeitung. Es folgten weitere Stationen bei Radio, Zeitung und Fernsehen bevor er für die TV-Sendung on3-südwild Live-Übertragungen moderierte und anschließend als Moderator des KiKA-Formats "Das Haustiercamp" fungierte. Heute ist er Host und Teamleiter bei PULS Reportage vom Bayerischen Rundfunk. Als Ausgleich zum Reporterdasein battled sich der Mann aus Münster bei "Das schaffst du nie!" regelmäßig und beweist starke Nerven mit ausgefuchsten Taktiken. Ein Flugzeug landen, ohne je Pilot gewesen zu sein, den eigenen Puls ruhig halten, trotzdem Messerwerfer-Messer auf einen gerichtet sind, das Publikum einer Stripshow bespaßen und sogar eine Kindergartenhorde im Zaum halten, die mit Hundewelpen abgelenkt wird: Das alles ist wahrlich Beweis genug! Sein Credo bei all den vermeintlich unschaffbaren Aufgaben: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Marc blass aussehen zu lassen.

Marc Seibold (*1987)

Marc Seibold ist Journalist, Kameramann und Cutter - manche nennen das VJ, aber er nennt sich Filmemacher. Zu Recht: Immerhin hat er bereits mehrere Dokumentationen gemacht - für RedBull, das öffentlich-rechtliche Fernsehen und auch eine Kinodoku. Als echtes Münchner Kindl ist er als Reporter für Nachrichtensendungen vom BR Fernsehen und für ARD aktuell unterwegs. Bei "Das schaffst du nie!" lebt Marc seine dunkle Seite voll aus. Dass Schadenfreude die größte Freude ist, merkt man bei jeder Challenge: Marc will die beiden Hosts an ihre Grenzen treiben. Um jeden Preis. Und manchmal auch darüber hinaus. In seiner Rolle ist er der Teufel in Person: Er denkt sich nicht nur die Challenges aus - er bestimmt auch das Setting und die Spielregeln. Hinterhältige Sabotagen gehören deshalb von Anfang an mit zum Spiel. Genau wie die schlechtesten Wortwitze aller Zeiten.

"Das schaffst Du nie!"

"Das schaffst Du nie!" wird von PULS, dem jungen Angebot des BR, produziert und ist seit Juni 2017 Teil von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Publikum sind Jugendliche und junge Erwachsene. Momentan hat "Das schaffst Du nie!" rund 650.000 Abonnenten und insgesamt über 140 Millionen Views. Monatlich kommen durchschnittlich über 7 Millionen Abrufe hinzu.

