Tina Hassel als Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Berlin bestätigt

Stuttgart

Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben der von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und WDR-Intendant Tom Buhrow vorgeschlagenen Vertragsverlängerung von Tina Hassel (55) als Chefredakteurin Fernsehen und Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Berlin turnusgemäß für weitere zwei Jahre zugestimmt. Die WDR-Journalistin ist dort seit Juli 2015 als erste Frau an der Spitze tätig.

Tina Hassel hat in ihrer bisherigen Amtszeit die Strukturen des ARD-Hauptstadtstudios erfolgreich modernisiert und einen groß angelegten crossmedialen Umbauprozess auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Media Lounge als Produktionsort für non-lineare digitale Produkte. Darüber hinaus soll es künftig einen Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio geben.

Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Redaktion, Produktion, Technik und Verwaltung arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten liefern tagesaktuelle Beiträge, Analysen und Kommentare für die 64 Hörfunkwellen der ARD, die Nachrichtenformate im Ersten und in den Dritten Programmen, für tagesschau24 und tagesschau.de. Darüber hinaus entstehen im Studio an der Spree Angebote für Social Media, der wöchentliche "Bericht aus Berlin", "Brennpunkte" zur Bundespolitik sowie Sondersendungen zu Wahlen, Parteitagen und bei Staatsbesuchen. Auch phoenix hat einen eigenen Redaktions- und Produktionsstab vor Ort.

Hassel wurde am 11. Mai 1964 in Köln geboren. Nach dem Magisterabschluss in Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaften volontierte sie beim Westdeutschen Rundfunk Köln (WDR). Dort arbeitete sie zunächst als Redakteurin in der Redaktionsgruppe Wirtschafts- und Sozialpolitik und moderierte auch das wöchentliche WDR-Magazin "Markt".

Von 1994 bis 2001 war Tina Hassel ARD-Korrespondentin in den Fernsehstudios Paris und Brüssel, bevor sie ab 2002 als Auslandschefin des WDR zehn Jahre lang die Programmgruppe Europa und Ausland leitete. Von 2012 bis 2015 übernahm die Politikjournalistin die Leitung des ARD-Studios Washington und berichtete über den Präsidentschaftswahlkampf, den dortigen Politikbetrieb sowie internationale Krisen. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

