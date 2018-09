ARD Audiothek baut Erfolg weiter aus: Knapp eine halbe Million Menschen nutzen die kostenlose On-Demand-App

Berlin (ots) - Die ARD Audiothek App hat ihren Erfolg während der Sommermonate weiter steigern können: Mit rund 90.000 neuen Downloads in der Ferienzeit hat das kostenlose On-Demand-Angebot von ARD und Deutschlandradio mittlerweile die Marke von 470.000 Downloads geknackt. Fast vier Millionen Mal wurden in den Sommermonaten Audios in der ARD Audiothek abgerufen.

Mit der ARD Audiothek kommen Radio-Fans auch mobil auf ihre Kosten. Den Nutzern stehen Inhalte von mehr als 60 öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen zur Auswahl. Unter anderem bietet die App die Möglichkeit, Beiträge der ARD-Radioprogramme oder des Deutschlandradios nachzuhören, Serien zu abonnieren und eigene Playlists anzulegen sowie zum Download bereitgestellte Audios offline anzuhören.

Hörbuch und Hörspiel besonders beliebt

Durch eine gemeinsame Kampagne der Landesrundfunkanstalten ist es gelungen, den bereits bestehenden Nutzerkreis an Podcast-Liebhabern zu erweitern und insbesondere Hörbuch-Fans sowie Familien auf die attraktiven Inhalte der ARD Audiothek aufmerksam zu machen. Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei vor allem Hörspiele und Lesungen, Geschichten für Kinder, Krimis, Dokumentationen und Satire.

Zu den erfolgreichsten Hörspiel-Formaten gehören: "Ronsdorf", ein ARD Radiotatort mit der beliebten Taskforce Hamm und Uwe Ochsenknecht in der Rolle des Ermittlers Scholz. Oder Klassiker wie "Ruf der Wildnis", ein Hörspiel des NDR nach dem Abenteuerroman von Jack London sowie "In 80 Tagen um die Welt", ein zweiteiliges Hörspiel nach Jules Verne.

Von Comedy bis Hintergrund-Doku

Die beliebtesten Audios aus dem Bereich Comedy kommen von den Kabarettisten Martin Zingsheim, Horst Evers und Jo Strauss und ihrem Satireprogramm im Rahmen des ARD Radiofestivals.

Auch hintergründige Recherchen und informative Wissensbeiträge wie die Radio-Dokumentation "Painkillers - Die Opiatkrise in den USA" (NDR/DLF) und das Erklärstück zu energiesparenden Geräten "Der Rebound-Effekt" (SWR2 Wissen) erzielten in den Sommermonaten hohe Abrufzahlen.

Eltern und Kinder finden in der ARD Audiothek zudem eine große Auswahl an Märchen, Hörspielen, Gute-Nacht-Geschichten und kuriosem Wissen.

