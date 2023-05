Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

Bundesweiter Aktionstag "Landwirt für einen Tag" - Dialog zu mehr Nachhaltigkeit

Vom Emsland bis zum Allgäu, von der Lausitz bis nach Aachen konnten Bürgerinnen und Bürger bei einem Tagespraktikum in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ihrer Nähe mitarbeiten. Der bundesweite Aktionstag "Landwirt für einen Tag" wurde zum vierten Mal vom Forum Moderne Landwirtschaft organisiert. Ziel der Aktion ist es, Gesellschaft und Landwirtschaft näher zusammen zu bringen.

Auf 78 Betrieben in ganz Deutschland konnten über 100 Interessierte einen Tag lang in das Leben eines Landwirts eintauchen und hautnah erleben, wie vielfältig und anspruchsvoll dieser Beruf ist. Von der Stallarbeit über das Melken von Kühen bis hin zur Ernte von Obst und Gemüse war für jeden etwas dabei. Influencer Tarik durfte auf dem "Kruses Hof" in Lehrte/Immensen bei Hannover mit anpacken. Er war begeistert von der Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit auf einem Bauernhof zu bekommen und konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Tarik moderiert unter anderem den Podcast "Let´s talk Milch" von der Initiative Milch, deshalb ist das Thema Milchproduktion für ihn besonders interessant. "Zum Melken komme ich gerne wieder, vielleicht im pinken Jumpsuit", scherzt Tarik.

Vor allem das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Landwirtschaft und die Gesellschaft gleichermaßen. "Wir müssen die Bedürfnisse und Wünsche der Gesellschaft nach mehr Nachhaltigkeit, Tierwohl und Klimaschutz ernst nehmen. Dafür haben wir Lösungsideen und wollen investieren, doch dazu brauchen wir eine Gesellschaft, die diese Wege mit uns gemeinsam geht", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft.

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen Transparenz und sehen, dass die Landwirtschaft die Themen Klima und Tierwohl ernst nimmt. "Leider gibt es im Alltag immer weniger Austausch und Begegnungen mit Landwirtinnen und Landwirten. Deshalb wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen zu schauen und zu entdecken, wo ihre Lebensmittel herkommen", betont Lea Fließ. Denn der Schlüssel für die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ist "mehr Wertschätzung der Gesellschaft gegenüber der Arbeit, die jeden Tag auf den Höfen umgesetzt wird", so Fließ weiter.

Umweltschutz, verbesserte Arbeitsbedingungen und mehr Tierwohl stehen bei der Transformation im Vordergrund. Eine wichtige Rolle für eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion spielen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Durch bewussten Konsum und den Kauf regionaler und saisonaler Produkte können sie dazu beitragen, die Nachfrage nach nachhaltig erzeugten Lebensmitteln zu steigern und damit das Klima zu schützen.

Der Aktionstag "Landwirt für einen Tag" wird auch in Zukunft jährlich stattfinden und soll dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für die Landwirtschaft in der Gesellschaft zu fördern. Im nächsten Jahr ist der Aktionstag geplant für den 25. Mai 2024. Interessierte können sich ab Januar 2024 für einen Praktikumsplatz bewerben.

