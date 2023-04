ARAG

ARAG Kanada ernennt Peter Dempster zum CEO

Düsseldorf/Toronto (ots)

Peter Dempster wird am 1. Mai 2023 CEO der in Toronto ansässigen ARAG Legal Solutions Inc. Das Unternehmen gehört zum ARAG Konzern, dem 1935 in Düsseldorf gegründeten und weltweit führenden Rechtsschutzanbieter, der aktuell in 19 Ländern aktiv ist - darunter auch in den USA und in Australien.

Peter Dempster war zuletzt als "Managing Director and Market Leader, Central Region" bei AON in Toronto tätig. Er verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Assekuranz. Zuvor war er als Rechtsanwalt in Toronto und Vancouver tätig, nachdem er die Queen's University in Kingston mit einem Bachelor of Laws abschloss.

Der neue CEO der ARAG Legal Solutions Inc. folgt auf Barbara Haynes, die zum 30. Juni 2023 nach langer und erfolgreicher Karriere in den Ruhestand geht, wobei sie Mitglied im Board of Directors der ARAG Legal Solutions Inc. bleibt. Darüber hinaus wird sie im ersten Jahr Peter Dempster für eine reibungslose Übergabe unterstützend zur Seite stehen.

"Ich freue mich, dass wir Peter Dempster für unser Team gewinnen konnten und wir gemeinsam ein weiteres Kapitel unserer kanadischen Erfolgsgeschichte schreiben werden. Mit seinen umfassenden Kenntnissen sowie seiner profunden Branchenerfahrung wird es uns gelingen, die Chancen, die uns der kanadische Markt bietet, optimal zu nutzen," erläutert Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE und Vorsitzender desBoard of Directors der kanadischen ARAG Legal Solutions Inc. "Barbara Haynes hat in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job gemacht und es ist sehr erfreulich, dass sie uns auch zukünftig als Mitglied des Board of Directors der ARAG Legal Solutions Inc. unterstützen wird", fügt er hinzu.

Die 2015 gegründete ARAG Services Corporation nahm ein Jahr später ihre Tätigkeit als Intermediär auf. Im Januar 2022 verschmolz sie mit der ARAG Legal Solutions Inc., die seitdem das Geschäft in Kanada führt. Bereits im März 2021 hatte der ARAG Konzern das kanadische Geschäft der DAS akquiriert. Aktuell ist die ARAG Legal Solutions Inc. mit verwalteten Beitragseinnahmen in Höhe von 41 Millionen CAD$ (30 Millionen EUR) Markführer im kanadischen Rechtsschutzmarkt.

Das Produktportfolio umfasst Rechtsschutzlösungen und Dienstleistungen für Familien, Vermieter, Wohnungseigentümer, Verbände und Kleinunternehmen. Die ARAG Legal Solutions Inc. bietet kanadischen Maklern, Assekuradeuren sowie Versicherungen innovative und umfassende Rechtsschutzprodukte und -dienstleistungen.

Original-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell