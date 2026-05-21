Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.

Gero Bergmann bleibt vdp-Präsident

Berlin/Frankfurt am Main (ots)

Birgit Dietl-Benzin und Jörn Joseph neu im vdp-Vorstand

Auf der heutigen Mitgliederversammlung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in Frankfurt am Main wurde der seit 2023 amtierende Präsident Gero Bergmann, Mitglied des Vorstands der BayernLB, wiedergewählt. Er bleibt damit für zwei weitere Jahre vdp-Präsident. Dem vdp-Vorstand gehört er seit 2021 an.

"Das Vertrauen der Mitgliedsinstitute bedeutet mir sehr viel", sagte Bergmann nach seiner Wahl und versprach: "Ich werde das Präsidentenamt weiterhin mit großer Tatkraft und klarem Gestaltungswillen wahrnehmen." Als Herausforderungen seiner nun beginnenden Amtszeit nannte er u. a. den Wohnungsmangel vor allem in den Metropolen, Pläne zur Vergesellschaftung von Berliner Wohnungen sowie die immer weiter zunehmende Bankenregulierung. "Wir als Pfandbriefbanken werden uns gewohnt konstruktiv-kritisch in die Diskussion zu den uns betreffenden Themen einbringen. So werden wir Politik und Aufsicht immer wieder darauf hinweisen, wie positiv sich eine steigende Leistungsfähigkeit von Banken auf die Stärke Europas auswirken kann", so Bergmann.

Turnusgemäß fand im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung ebenfalls die Wahl des vdp-Vorstands für die neue Amtsperiode von zwei Jahren statt. Dabei wurden elf Mitglieder wiedergewählt. Nicht mehr zur Wahl angetreten waren - bedingt durch ihren bevorstehenden Austritt aus ihren Instituten - Dr. Matthias Danne, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der DekaBank, und Thomas Köntgen, stellvertretender CEO der Deutschen Pfandbriefbank (pbb).

Neu in den Vorstand gewählt wurden Birgit Dietl-Benzin, Mitglied des Vorstands der DekaBank, sowie Jörn Joseph, Mitglied des Vorstands der Deutschen Pfandbriefbank (pbb).

Dem Vorstand des vdp gehören somit nun folgende Mitglieder an:

Gero Bergmann (Präsident), BayernLB

Sabine Barthauer, DZ HYP

Birgit Dietl-Benzin, DekaBank

Jasper Hanebuth, NORD/LB

Dr. Holger Horn, MünchenerHyp

Jörn Joseph, Deutsche Pfandbriefbank

Hans-Dieter Kemler, Helaba

Sascha Klaus, LBBW

Matthias Schellenberg, ApoBank

Carsten Schmitt, Commerzbank

Henrietta Six, Stadtsparkasse Düsseldorf

Ljubisa Tesic, UniCredit Bank GmbH

Christof Winkelmann, Aareal Bank

Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer (Mitglied des Vorstands qua Amt)

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