Deutsche Bischofskonferenz

Arbeitshilfe "Katholische Kirche in Deutschland - Zahlen und Fakten 2020/21" veröffentlicht

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Deutsche Bischofskonferenz hat heute (10. August 2021) die Arbeitshilfe Katholische Kirche in Deutschland - Zahlen und Fakten 2020/21 mit Daten aus der kirchlichen Statistik veröffentlicht. Die Broschüre informiert über Zahlen des Jahres 2020 und aktuelle Entwicklungen bis in das Jahr 2021. Die Eckdaten der (Erz-)Bistümer, die die Deutsche Bischofskonferenz bereits am 14. Juli 2021 veröffentlicht hat, wurden für die Arbeitshilfe aufbereitet. Einordnende Beschreibungen ergänzen das Gesamtbild der katholischen Kirche in Deutschland und zeigen auch, was sie international leistet. Die drei Schwerpunktthemen der Arbeitshilfe in diesem Jahr sind geprägt durch die Erfahrungen in der Corona-Pandemie: Seelsorge - Herausforderungen in der Pandemie sowie Kirchen - Glaubens- und Kulturorte für viele und ein Beitrag über den Synodalen Weg - in Zeiten der Pandemie.

Die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gilles, zeigt unter dem Titel Perspektiven - Kirche zukunftsfähig machen auf, was ihr in der nächsten Zeit für die Kirche in der Krise wichtig ist: "Jetzt muss entschieden werden, was anders gemacht wird und dabei müssen die Erfahrungen aus der Vergangenheit und das Wissen um Gegenwart und Zukunft leitend sein. Das Neue, das ersehnt wird, ist nicht einfach da, sondern es wird eine Zeit des Wachsens brauchen." Für Beate Gilles geht der Synodale Weg an die Wurzeln und stellt genau diese Fragen. "Die Herausforderung wird dabei sein, zu prüfen, ob die Ideen für das, was neu wird, radikal genug sind, um als katholische Kirche in Deutschland für die entscheidend andere Situation zukunftsfähig zu sein."

Verschiedene Felder der Seelsorge sowie spezielle Bereiche wie Caritas, Medien, Erziehung und Bildung sowie Frauen in der Kirche sind nur einige weitere Themen, die sich neben den statistischen Zahlen zu Taufen, Trauungen und vielem mehr in der Broschüre wiederfinden.

Hinweise:

Die Broschüre Katholische Kirche in Deutschland - Zahlen und Fakten 2020/21 (Arbeitshilfen Nr. 325) kann unter www.dbk.de in der Rubrik Publikationen bestellt oder als pdf-Datei heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind auf der Themenseite "Kirche in Zahlen" verfügbar.

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell