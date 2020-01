Deutsche Bischofskonferenz

Erste Synodalversammlung des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland vom 30. Januar bis 1. Februar 2020

Akkreditierungsaufruf für Medienvertreter

Vom 30. Januar bis 1. Februar 2020 findet in Frankfurt am Main die erste Synodalversammlung des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland statt. An ihr nehmen die 230 Mitglieder der Synodalversammlung sowie der Apostolische Nuntius und 25 Beobachter aus verschiedenen Institutionen und dem benachbarten Ausland teil. Die Synodalversammlung wird von den Präsidenten geleitet: dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg.

Bereits am ersten Advent 2019 hat der Synodale Weg begonnen. Auf der Internetseite www.synodalerweg.de können alle Interessierten ihre Meinung zu den geplanten Synodalforen mit den Themen "Macht und Gewaltenteilung in der Kirche - Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag", "Leben in gelingenden Beziehungen - Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft", "Priesterliche Existenz heute" und "Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche" äußern. Die Rückmeldungen fließen in die Beratungen der Synodalversammlung und die Arbeit der Foren ein. Die Möglichkeit, Meinungen zu den Synodalforen zu äußern, besteht noch bis zum 23. Januar 2020. Bereits jetzt sind mehr als 940 Eingaben im Synodalbüro eingegangen.

Die Synodalversammlung beginnt mit der Eucharistiefeier im St. Bartholomäus-Dom zu Frankfurt, der sich auch die Eröffnung im Dom anschließt. Der Sitzungsteil der ersten Synodalversammlung findet am Freitag und Samstag im Nahe des Doms gelegenen Dominikanerkloster statt. Hier stehen die Konstituierung der Synodalversammlung und eine Orientierungsdebatte zu den Themen der Synodalforen im Mittelpunkt der Beratungen. Weitere Informationen finden Sie im Programm unter www.synodalerweg.de.

Heute laden wir Medienvertreter herzlich zur Berichterstattung ein. Die Teilnahme an den Pressebegegnungen, der Eucharistiefeier und der Synodalversammlung ist möglich. Aufgrund zu erwartender Platzprobleme können in der Synodalversammlung nur 30 Medienvertreter zugelassen werden. Für die weiteren Medienvertreter wird die Versammlung in einen Pressearbeitsraum übertragen. Näheres finden Sie bei den angefügten Informationen.

Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:

Donnerstag, 30. Januar 2020:

15.30 Uhr Pressestatement zum Auftakt mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und dem Präsidenten des ZdK, Prof. Dr. Thomas Sternberg Ort: Haus am Dom, 4. OG, Giebelsaal, Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main

17.00 Uhr Eucharistiefeier zur Eröffnung der ersten Synodalversammlung; anschließend Eröffnungsveranstaltung im Dom Ort: St. Bartholomäus-Dom gegenüber dem Haus am Dom (es sind reservierte Presseplätze vorgesehen)

Freitag, 31. Januar 2020:

9.00 Uhr Bildtermin zum Auftakt der Beratungen der Synodalversammlung Ort: Dominikanerkloster, Großer Saal, Eingang Dominikanergasse, 60311 Frankfurt am Main

Samstag, 1. Februar 2020:

9.00 Uhr Bildtermin Beratungen der Synodalversammlung Ort: Dominikanerkloster, Großer Saal, Eingang Dominikanergasse, 60311 Frankfurt am Main

14.00 Uhr Pressekonferenz zum Abschluss der ersten Synodalversammlung Ort: Haus am Dom, 4. OG, Giebelsaal, Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main

Hinweise:

- Tagungsorte: Die Synodalversammlung wird am ersten Tag (Donnerstag) im Frankfurter St. Bartholomäus-Dom eröffnet. Der Tagungsteil schließt sich am Freitag und Samstag im Dominikanerkloster an. Er ist medienöffentlich.

- Akkreditierung: Für die Synodalversammlung ist eine eigene Akkreditierung der Journalisten erforderlich. Nutzen Sie dazu bitte ausschließlich das Online-Formular unter https://www.synodalerweg.de/medien-akkreditierung und beachten Sie, dass eine Akkreditierung nur online möglich ist. Die Akkreditierung muss spätestens bis 27. Januar 2020, 12.00 Uhr, erfolgen. Die Akkreditierungsausweise können Sie ab Donnerstag, 30. Januar 2020, ab 12.00 Uhr im Haus am Dom (3. OG, Seminarraum 3) abholen. Eine Nutzung der Arbeitsräume, ein Zugang zur Synodalversammlung im Dominikanerkloster, ein Zugang zur Eröffnung im St. Bartholomäus-Dom oder ein Besuch der Pressetermine ist nur mit dem Akkreditierungsausweis möglich!

- Fernsehaufnahmen und Fotografieren während des Eröffnungsgottesdienstes im St. Bartholomäus-Dom zu Frankfurt: Um den Ablauf des Gottesdienstes reibungslos zu gestalten, müssen sich die akkreditierten Kamerateams auf zwei abgekordelte Positionen rechts und links vor dem Altarraum verteilen, die am Ende der Predigt geräumt werden. Ein Wechsel zwischen beiden Positionen ist während des Gottesdienstes nicht möglich. In beiden Bereichen können die Kamerateams bis zum Ende der Predigt filmen. Anschließend sind Filmaufnahmen nicht mehr gestattet. Am Ende des Gottesdienstes beim Auszug und bei der anschließenden Eröffnungsveranstaltung kann wieder gefilmt werden.

- Fernsehaufnahmen und Fotografieren während der Synodalversammlung im Dominikanerkloster: Zum Auftakt der Beratungen der Synodalversammlung am Freitagmorgen (31. Januar 2020) und am Samstagmorgen (1. Februar 2020) werden für Fernsehteams und Fotografen Bildtermine angeboten. Anschließend sind Aufnahmen nicht mehr möglich. Poolmaterial von Fotos wird durch die Pressestelle des Synodalen Weges während aller Tage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Einzelne Fernsehaufnahmen zwischendurch können auf Anfrage ermöglicht werden.

- Presseplätze im Dominikanerkloster: Aufgrund der erheblichen räumlichen Begrenzung stehen auf der Empore im Großen Saal nur 30 Plätze für Medienvertreter zur Beobachtung der Synodalversammlung zur Verfügung. Alle weiteren Medienvertreter sind gebeten, den Verlauf im Pressearbeitsraum zu verfolgen. Da die Nachfrage nach diesen 30 Plätzen höher sein wird als das Angebot, werden die Plätze im Rotationsverfahren und stets nur an einen Vertreter einer Redaktion vergeben. Näheres erfahren alle akkreditierten Medienvertreter nach Ablauf der Akkreditierungsfrist in einer separaten E-Mail. Bitte vermerken Sie bei der Akkreditierung, an welchen Einheiten der Synodalversammlung Sie im Dominikanerkloster teilnehmen möchten, damit wir planen können, ohne eine verbindliche Zusage zu geben.

- Interviewwünsche: Interviewwünsche koordiniert die Pressestelle des Synodalen Weges. Bitte halten Sie mit der Pressestelle unbedingt Rücksprache für eventuelle Räumlichkeiten, die Sie für Interviews benötigen.

- Pressestelle des Synodalen Weges: Die Pressestelle ist von Donnerstag, 30. Januar 2020, 12.00 Uhr, bis Samstag, 1. Februar 2020, 16.30 Uhr, im Haus am Dom (3. OG, Seminarraum 3) zu erreichen (presse@synodalerweg.de).

- Pressearbeitsraum: Der Arbeitsraum für Journalisten befindet sich im Haus am Dom (3. OG, Seminarräume 1, 2 und 4).

- Stellplätze: Falls Sie auf dem Gelände rund um den St. Bartholomäus-Dom oder das Dominikanerkloster einen Stellplatz für einen Ü-Wagen benötigen, melden Sie diesen bitte selbständig bei der Stadt Frankfurt am Main an und vermerken dies zu unserer Information im Online-Akkreditierungsformular. Leider stehen um das Dominikanerkloster keine Freiflächen in unserer Hand zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Synodalversammlung finden Sie auf der Internetseite www.synodalerweg.de und im Facebook-Kanal www.facebook.com/DerSynodaleWeg.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

