UL International Germany GmbH

UL eröffnet neues Testlabor für Medizinprodukte in Neu-Ulm

Neu-Isenburg/Neu-Ulm

UL Healthcare and Life Sciences hat ein hochmodernes Labor und Testzentrum für Medizinprodukte in Neu-Ulm eröffnet. Zuvor war das Unternehmen über zwei Jahrzehnte am Standort Ochsenhausen angesiedelt. Die Sparte ist auf Gesundheitsdienstleistungen einschließlich präklinischer Untersuchungen für Medizinprodukte und -geräte spezialisiert.

Die Laboreröffnung ermöglicht die Erweiterung der Kapazitäten der Prüfeinheit von UL Healthcare and Life Sciences für präklinische Medizinprodukte. Zugleich werden Dienstleistungen wie Biokompatibilität, Mikrobiologie, Reinigungsvalidierung und Verpackungsprüfungen zentralisiert. Nun arbeiten sowohl die Chemie-, Mechanik- und Biologietestteams als auch das Qualitätssicherungsteam von der neuen Einrichtung aus.

Die Neu-Ulmer Einheit bietet über 2.000 Quadratmeter Laborfläche sowie Büro- und Besprechungsräume auf drei Etagen. Die deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) und die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG), beide zuständig für die Akkreditierung nach ISO 17025, sowie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), das die GLP (Good Laboratory Practice)-Überwachung vornimmt, haben die neuen Labore erfolgreich auditiert und inspiziert.

"Da immer mehr Hersteller von Medizinprodukten Produkttests durchführen, um sowohl die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen als auch Sicherheits- und Leistungsansprüche nachzuweisen, haben wir unsere Laborkapazitäten erweitert, um der wachsenden Nachfrage der Industrie gerecht zu werden", erklärt Marcus Corzilius, Managing Director Medical Device Testing bei UL Healthcare and Life Sciences. "Wir arbeiten hier in einem hochmodernen Labor, das in einem der wachsenden europäischen Technologiezentren angesiedelt ist und bieten weiterhin unabhängige Tests an, um die Sicherheit im Gesundheitswesen für einen noch breiteren Kundenkreis zu verbessern."

Die Kontaktdaten der neuen Einrichtung in Neu-Ulm sind: UL International GmbH Baumgartenstraße 16 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 (0)731 72 55 82 00

Über UL Healthcare and Life Sciences

UL Healthcare and Life Sciences unterstützt Unternehmen des Gesundheitswesens und der Medizintechnik bei der Steuerung komplexer globaler Regulierungssysteme, um Patienten und Gesundheitsdienstleistern sichere, benutzerfreundliche Produkte und miteinander kompatible Technologien anzubieten. UL Healthcare and Life Sciences ist eine Abteilung von Underwriters Laboratories, dem Unternehmen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung in der Produktsicherheit. Erfahren Sie mehr über UL Healthcare and Life Sciences.

