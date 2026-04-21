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Produktinhalt mikroplastikfrei: Kneipp als erster Kosmetikhersteller für eine Kategorie-übergreifende Produkt-Range zertifiziert

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Würzburg (ots)

"Produktinhalt mikroplastikfrei". Das ließ sich Kneipp, Hersteller naturnaher Körperpflege- und Gesundheitsprodukte, nun für 16 Topseller-Produkte seines internationalen Sortiments von unabhängiger Stelle bestätigen.

Das flustix-Siegel "Produktinhalt mikroplastikfrei" tragen künftig Kneipp Produkte aus neun verschiedenen Kategorien: Aroma-Duschen, Duschbalsam, MEN Duschen, Körperöle, Handcreme, Pflegeschaumbad, Naturkind Schaumbad, Badeöle und Lippenpflege.

Im Rahmen der flustix-Zertifizierung erfolgt die Prüfung der Inhaltsstoffe nicht nur über die sogenannte INCI-Liste (International Nomenclature Cosmetic Ingredients); zusätzlich arbeitet flustix für die Zertifizierung mit dem TÜV SÜD zusammen, der die Produkte in nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorien überprüfen lässt. Hier können mithilfe modernster Analysemethoden Mikroplastik-Partikel ab 1 Mikrometer (also einem Tausendstel Millimeter) erkannt werden.

Das Resultat: Alle geprüften Kneipp Produkte sind frei von Mikroplastik.

Der Formulierung der Produkte wurde also weder bewusst Mikroplastik zugesetzt, noch ist darüber hinaus festes Mikroplastik enthalten - also auch kein Mikroplastik durch Umwelteintrag über belastete Rohstoffe. Als Grundlage für den strengen Prüfprozess verwendet flustix die derzeit maßgebliche Definition von Mikroplastik nach der REACH-Verordnung der Europäischen Union. Mikroplastik ist demnach definiert als fester wasserunlöslicher Kunststoffpartikel mit einer Größe bis zu 5000 Mikrometer (5 Millimeter).

Darüber hinaus werden in der Laboruntersuchung des TÜV SÜD auch wasserlösliche synthetische Polymere differenziert betrachtet: In den Kneipp Kosmetikprodukten kommen keine biologisch schwer abbaubaren Verbindungen mit hohen Kettenlängen zum Einsatz.

"Kneipp belegt mit der Zertifizierung, wie glaubwürdige Produktkommunikation heute funktioniert: auf Basis klar definierter und international anerkannter Kriterien, unabhängiger Laboranalytik und einer Zertifizierung in Zusammenarbeit mit akkreditierten Partnern wie TÜV SÜD", sagt Malte Biss, CEO flustix.

Sven-Olaf Hansen, Global Chief Marketing Officer der Kneipp Gruppe, erläutert: "Es geht uns um Transparenz. Verbraucher:innen müssen auf die Glaubwürdigkeit der kommunizierten Produkteigenschaften vertrauen können. Seriöse Zertifizierungen bringen für uns als Unternehmen zwar einen gewissen Aufwand mit sich, sie geben unseren Kund:innen jedoch Sicherheit beim Kauf. Umso mehr freut uns, dass wir als erster Kosmetikhersteller das flustix-Siegel für mikroplastikfreie Produkte direkt für eine Kategorie-übergreifende Produktrange erhalten haben."

Dr. Robert Hermann, Business Unit Leiter Sustainability Österreich bei TÜV SÜD ergänzt: "Mit dem Zertifizierungsprogramm 'PLASTIKFREI - Produktinhalt Mikroplastikfrei' in Zusammenarbeit mit flustix bieten wir Unternehmen eine transparente, glaubwürdige und rechtssichere Grundlage für ihre Nachhaltigkeitskommunikation. Kneipp geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie unabhängige Zertifizierung und Unternehmensverantwortung in der Praxis zusammenwirken."

Über Kneipp

Die Traditionsmarke Kneipp® steht seit 135 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Gesundheit und Wohlbefinden auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren sowie sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in Europa und Asien aktiv und beschäftigt rund 650 Mitarbeitende, davon ca. 550 in Deutschland. Kneipp ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.

Über flustix

Die flustix-Initiative bietet Kennzeichnungen im Bereich der Plastik-Nachhaltigkeit an, um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Werkstoff Kunststoff zu fördern. Die flustix-Siegel dienen als Orientierungshilfe für Marktakteure und Verbraucher:innen für eine nachhaltige Kaufentscheidung und unterstützen Unternehmen in einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie. flustix wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.

Über TÜV SÜD in Österreich

TÜV SÜD ist der Spezialist für Industrie, Mobilität und Zertifizierung. Das Unternehmen ist verantwortungsbewusster Prozesspartner in den Kernkompetenzen Prüfung, Tests, Gutachten, Zertifizierung sowie Ausbildung und begleitet Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette. Über 200 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen an Standorten in Wien, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg ermöglichen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und leisten einen wesentlichen Beitrag zu Sicherheit und Zuverlässigkeit technischer Innovationen. Die Landesgesellschaft Österreich ist eine Tochtergesellschaft von TÜV SÜD und Teil des weltweiten Kompetenznetzwerks mit über 30.000 Mitarbeiter:innen an über 1.000 Standorten in mehr als 50 Ländern.

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