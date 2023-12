Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda betritt neues Terrain und präsentiert die Fortnite-Map ,Out of Bounds Odyssey‘

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda Auto kreiert ein exklusives Abenteuer im angesagten Online-Videospiel Fortnite

› Autohersteller setzt seine ,Explore More‘-Philosophie damit auf spielerische Art und Weise um

› Nach dem Škodaverse erweitert Škoda Auto seinen digitalen Auftritt um Fortnite und bietet so ein neues Level an immersiven Markenerlebnissen

› Das Online-Abenteuer ,Out of Bounds Odyssey‘ steht ab sofort für alle Fortnite-Spieler offen

Als Innovationstreiber in der digitalen Welt erschließt Škoda Auto junge Kundengruppen. Jetzt hat das Unternehmen eine einzigartige Spielerfahrung im angesagten Online-Game Fortnite kreiert. Die Initiative umfasst eine komplett neue Map namens ,Out of Bounds Odyssey‘. Mit ihr will Škoda künftig potenzielle Kundengruppen erreichen, die sich zunehmend in der Gaming-Welt bewegen. Die neue Map lässt sich ab sofort von allen Spielern erkunden.

,Out of Bounds Odyssey‘ von Škoda Auto: eine Erkundungs-Quest

Das vom etablierten Video- und Software-Entwickler Epic Games entwickelte Online-Spiel Fortnite fesselt seit seinem Erscheinen Gamer in aller Welt. Der integrierte Kreativmodus bietet die Option, eigene Welten und Erfahrungen zu konstruieren – die Vielfalt an Möglichkeiten kennt dabei kaum Grenzen. Škoda Auto hat mit diesem Modus eine eigene Welt namens ,Out of Bounds Odyssey‘ geschaffen. Fortnite-Fans sind nun eingeladen, die neu erstellte Map des tschechischen Autoherstellers zu erkunden.

Das batterieelektrische Škoda Enyaq Coupé RS steht im Mittelpunkt des Abenteuers ,Out of Bounds Odyssey‘. Entdecken Gamer das Fahrzeug auf der Map, können sie drei besondere Minispiele erleben. Schneiden sie dabei gut ab, erhalten sie einen Vorteil, mit dem sich die schwer erreichbaren Areale der Karte deutlich leichter erkunden lassen. Wer diese geheimen Orte entdeckt hat, wird – ganz im Sinne der Škoda Message ,Explore More‘ – zu einem In-Game-Selfie aufgerufen. Postet der Spieler dieses Foto im Anschluss via Instagram und markiert dabei den offiziellen Škoda Account @skodagram, kann er exklusive In-Game-Belohnungen gewinnen.

Durch die Welt von Škoda ,Out of Bounds Odyssey‘ navigieren

Die neue Škoda Welt ,Out of Bounds Odyssey‘ finden Fortnite-Spieler ganz einfach im ,Entdecken‘-Menü. Weitere Informationen zu dieser speziellen Map stehen hier bereit. ,Out of Bounds Odyssey‘ ist zwar im Universum von Fortnite zuhause, dennoch handelt sich um eine unabhängige Kreation von Škoda Auto. Sie wurde von Epic Games weder gesponsert noch unterstützt.

Explore more: Markenidentität ist zugleich das Konzept des Online-Games

Der Aufbruch von Škoda in die Welt von Fortnite ist ein strategischer Schritt, um potenzielle Kundenkreise künftig für die Marke zu begeistern – insbesondere junge Menschen der Gen Z, die zwischen den späten 1990ern und den frühen 2010er-Jahren geboren wurden. Diese demographische Gruppe macht etwa ein Drittel der derzeitigen Weltbevölkerung aus und verbringt rund ein Viertel ihrer Freizeit mit Videospielen. Der entscheidende Punkt: Mehr als ein Drittel dieser Jahrgänge überlegt, innerhalb der nächsten zwölf Monate ein Auto zu kaufen. Mit dem Einstieg in die Welt der Videospiele unternimmt Škoda Auto einen weiteren Schritt, um diese vielversprechenden neuen Zielgruppen anzusprechen.

Durch die Ausweitung der Kundenerfahrung auf Fortnite ermöglicht Škoda das immersive Kennenlernen von Marke und Modellen

Mit dem Start in die Fortnite-Welt setzt Škoda seinen Weg der digitalen Gamification konsequent fort. Den Auftakt bildete Anfang dieses Jahres die Škodaverse-Initiative. Online-Games wie Fortnite und andere Formate führen Unterhaltung und die Teilhabe an einer digitalen Community auf eine ansprechende Art und Weise zusammen. Damit stellen sie einen neuartigen Weg des Storytellings dar und ermöglichen ein wahres Eintauchen in die Markenwelt.

Škoda beteiligt sich auch in seiner tschechischen Heimat an beliebten Gaming-Formaten

Zu dieser Strategie gehört auch das Engagement von Škoda in populären eSports-Formaten in der Tschechischen Republik. Der Škoda eRally Cup etwa, der im Rahmen der Simulation DIRT Rally 2.0 startet, hat 2023 bereits seine dritte Saison ausgetragen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell