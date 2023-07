Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto unterstützt zum zweiten Mal die Tour de France Femmes avec ZWIFT

Mladá Boleslav

› Škoda Auto ist offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner des größten Frauen-Radrennens

› 154 Fahrerinnen legen in acht Etappen 956 Kilometer zurück

› Škoda Auto sponsert das Grüne Trikot für die Gewinnerin der Punktewertung

› Gesamt- und Punktsiegerinnen erhalten vom Škoda Design-Team gestaltete Trophäen

› Ausgestelltes Einzelstück Enyaq Coupé Respectline rückt gemeinsame Werte wie Vielseitigkeit, Gleichheit und Fairness in den Vordergrund

Škoda Auto tritt zum zweiten Mal als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner der Tour de France Femmes avec ZWIFT auf, die vom 23. bis 30. Juli stattfindet und insgesamt 956 Kilometer zählt. Der tschechische Autohersteller stellt 34 Organisations- und Begleitfahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb oder Elektroantrieb bereit. Die Partnerschaft zwischen Škoda Auto und dem größten Frauen-Radrennen der Welt unterstreicht das beiderseitige Engagement für Fairness, Gleichheit und Vielseitigkeit. Škoda Auto stellt im Rahmen der Tour de France Femmes avec ZWIFT das Enyaq Coupé Respectline aus. Das speziell designte Einzelstück symbolisiert diese Werte und begleitet die Athletinnen auf ihrer Finaletappe.

Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture: „Wir bei Škoda Auto sind stolz, ein treuer Partner der Tour de France Femmes avec ZWIFT und des Weltklasse-Frauenradsports zu sein. Wir freuen uns auf eindrucksvolle Leistungen der internationalen Top-Athletinnen und spannende Momente auf der Strecke. Gleichzeitig stehen wir Seite an Seite mit der gesamten Radfahrergemeinschaft und treten für Respekt, Chancengleichheit und Fairness ein. Das Enyaq Coupé Respectline verkörpert dieses Engagement und wir sind begeistert, dass dieses spezielle Fahrzeug die Athletinnen zur Ziellinie begleitet.“

34 Begleitfahrzeuge für die zweite Tour de France Femmes avec ZWIFT

Am 23. Juli starten die 154 Fahrerinnen in 22 siebenköpfigen Teams in Clermont-Ferrand. In acht Etappen legen sie in den kommenden Tagen 956 Kilometer zurück. Im Rahmen der siebten Etappe erklimmen sie eine Höhe von 2.110 Metern und bezwingen dabei den Pyrenäenpass Col du Tourmalet. Am 30. Juli endet das Rennen in Pau. Dort erhalten die Siegerinnen vom Škoda Design-Team gestaltete Trophäen.

Škoda stellt eine Flotte von 34 Fahrzeugen zusammen, darunter Octavia iV, Superb iV sowie Enyaq iV-Modelle. Ein Enyaq Sportline iV dient den Organisatoren als rollende Kommandozentrale und führt das Feld als ,Red Car‘ an.

Das Enyaq Coupé Respectline – ein Symbol der Vielseitigkeit

Die Premiere der Tour de France Femmes avec ZWIFT erzeugte im vergangenen Jahr viel Aufmerksamkeit für den Frauenradsport und förderte damit auch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Vor diesem Hintergrund präsentiert Škoda Auto in diesem Jahr im Rahmen der Tour de France Femmes avec ZWIFT das Enyaq Coupé Respectline. Das speziell designte Fahrzeug entstand, um die gerechte und faire Behandlung aller zu fördern, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Alter, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderen persönlichen Eigenschaften. Das Enyaq Coupé Respectline wird die Radprofis während der achten Etappe bis zur Ziellinie begleiten.

Plattform WeLoveCycling zeigt Blicke hinter die Kulissen der Tour de France Femmes avec ZWIFT

Die Online-Plattform WeLoveCycling bietet Fans spannende Einblicke in die Tour de France Femmes avec ZWIFT. Die polnische Teilnehmerin Katarzyna Niewiadoma teilt zudem Updates via Social Media. Die Drittplatzierte von 2022 zählt zu den diesjährigen Sieganwärterinnen. Ein Besuch des Online-Magazins lohnt sich: In einem Gewinnspiel locken unter anderem ein Profirad und ein authentisches grünes Trikot als attraktive Preise.

