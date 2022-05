Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO: Umfassendes Engagement für den Eishockeysport seit 1992

Mladá Boleslav

› ŠKODA AUTO ist seit 1992 Partner der Eishockey-Weltmeisterschaft und seit 1993 Hauptsponsor des Turniers

› ŠKODA Design gestaltet seit 2018 die Trophäen für den besten Spieler des Turniers

› Neues vollelektrisches ENYAQ COUPÉ RS iV ist fester Bestandteil der Fahrzeugflotte bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Helsinki und Tampere

ŠKODA AUTO ist auch in diesem Jahr Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai). Der Automobilhersteller unterstützt das internationale Sportevent bereits seit 30 Jahren. Dabei war das Unternehmen im Jahr 1992 zunächst Partner der Eishockey-Weltmeisterschaft und stieg im Folgejahr als Hauptsponsor ein. Das Markenlogo ist seitdem in den Arenen und an den Austragungsorten prominent vertreten, zudem stellt ŠKODA regelmäßig eine Fahrzeugflotte für die Organisatoren zur Verfügung. Weiterhin gehört die von ŠKODA Design gestaltete Kristallglastrophäe für den Most Valuable Player inzwischen zu den Markenzeichen des Turniers.

Im Jahr 1992 unterstützte ŠKODA AUTO die Eishockey-Weltmeisterschaft erstmals als Partner. Das Turnier fand in der damaligen Tschechoslowakei statt, die Austragungsorte waren Prag und Bratislava. Ein Jahr später wurde der tschechische Automobilhersteller Hauptsponsor der Eishockey-Weltmeisterschaft und weitete sein Engagement aus: Den Mittelkreis zierte das Markenlogo ebenso wie die Spielertrikots. Als erste offizielle Fahrzeuge des Turniers debütierten bei der WM 1993 in München die Modelle FAVORIT und FORMAN. Seitdem nutzt ŠKODA AUTO das große öffentliche Interesse und die Reichweite des internationalen Sportevents, um seine neuen Modelle einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Im Jahr 1996 zeigte ŠKODA im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft in Wien die erste moderne Generation des Markenbestsellers OCTAVIA und 2008 konnten die Fans in den kanadischen Städten Québec und Halifax einen ersten Blick auf den SUPERB der zweiten Generation werfen. Gleichzeitig liefen im Fernsehen die Werbespots zu dem Modell an. Im Jahr 2019 startete ŠKODA AUTO bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei in die Elektromobilität: Der Automobilhersteller präsentierte hier den SUPERB iV und den CITIGOe iV.

Eishockey-Weltmeisterschaft 2022: ENYAQ COUPÉ RS iV ist Star der Fahrzeugflotte

Im Rahmen seines Engagements, das 2017 als Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften anerkannt wurde, stellt ŠKODA AUTO in diesem Jahr 45 Fahrzeuge für die Organisatoren der Eishockey-Weltmeisterschaft zur Verfügung. Zur Flotte gehören auch 15 ENYAQ COUPÉ RS iV. Mit einer Systemleistung von 220 kW ist er das stärkste jemals gebaute Serienmodell von ŠKODA. Weiterhin umfasst die Flotte 30 Fahrzeuge der Modellreihen SUPERB iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 – 1,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 38 – 34 g/km) mit Plug-in-Hybridantrieb sowie das SUV KODIAQ.

Von ŠKODA Design gestaltete Kristallglas-Trophäen für den Most Valuable Player des Turniers

Seit 2018 entwirft ŠKODA Design die Kristallglastrophäe für den besten Spieler des Turniers. Der Schliff des Pokals ist von Schlittschuhspuren auf dem Eis inspiriert und verbindet die Dynamik des Eishockey-Sports mit der aktuellen, emotionalen Designsprache des tschechischen Automobilherstellers. Auch in diesem Jahr wird die Trophäe am letzten Tag des Turniers im Rahmen der Siegerehrung an den Most Valuable Player überreicht.

Social Media, ŠKODA Storyboard und die IIHF App

Auf seinen offiziellen Social Media-Kanälen und dem ŠKODA Storyboard hält der Automobilhersteller exklusive Inhalte für Eishockey-Fans bereit. Unter anderem finden sie auf der Online-Plattform eine Übersicht zur 30-jährigen Partnerschaft zwischen ŠKODA AUTO und der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. Weiterhin begleitet ŠKODA AUTO die Eishockey-Weltmeisterschaft als Unterstützer der offiziellen IIHF 2022 App auch auf den Smartphones der Fans. Sie informiert jederzeit über aktuelle Scores sowie das Spielgeschehen auf dem Eis und steht im Google Play Store oder im App Store kostenlos zum Download bereit.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

