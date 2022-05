Gemeinnütziges Ausbildungsinstitut ,42 Prague‘ öffnet heute seine Türen

Skoda Auto Deutschland GmbH

Mladá Boleslav (ots)

› ,42 Prague‘ ist im Volkswagen Konzern dritter Ableger des Coder-Ausbildungsnetzwerks ,École 42‘

› An dem von ŠKODA AUTO mitbegründeten Ausbildungsinstitut werden künftig jedes Jahr 150 Softwareentwickler ihre Ausbildung abschließen

Das Ausbildungsinstitut ,42 Prague‘ hat heute in der tschechischen Hauptstadt den Lehrbetrieb aufgenommen. Das innovative didaktische Konzept setzt insbesondere auf fortwährendes Lernen und die nachhaltige Stärkung sozialer Kompetenzen. Künftig werden hier jedes Jahr 150 Programmierer ihre Ausbildung abschließen.

Maren Gräf, ŠKODA AUTO Vorständin für People & Culture, betont: „Mit der Eröffnung von ,42 Prague‘ schaffen wir die idealen Voraussetzungen, um die Transformation unseres Unternehmens aktiv anzugehen und erfolgreich zu gestalten. Das neue Ausbildungsinstitut bietet den IT-Talenten optimale Voraussetzungen, um sich neue Kenntnisse anzueignen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Dank des innovativen, didaktischen Ansatzes steht die gesamte Ausbildung dabei im Zeichen des ,life long learning‘.“

Christian Schenk, ŠKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, ergänzt: „Als einer der größten Arbeitgeber des Landes ist es unser Anspruch und erklärtes Ziel, Tschechien als internationalen Hightech-Standort weiter zu stärken. Die Absolventen des Ausbildungsinstituts ,42 Prague‘ werden künftig entscheidend dazu beitragen, unser Unternehmen noch digitaler aufzustellen, insbesondere in den Bereichen Software-Engineering, Datenanalytik, Robotik und Künstliche Intelligenz.“

Zunächst werden sich an dem von ŠKODA AUTO mitgegründeten Ausbildungsinstitut ab September 150 Softwareentwickler auf neue Berufsbilder und Anforderungsprofile vorbereiten, in drei Jahren werden hier voraussichtlich 450 Studierende lernen. Der didaktische Fokus der Einrichtung liegt auf fortwährendem Lernen und der Stärkung sozialer Kompetenzen. Dazu setzt ,42 Prague‘ auf drei verschiedene Ansätze: Neben Gamification – der Fortschritt jedes Studierenden wird in Levels gemessen – lernen die Studierenden nach dem Konzept des Peer-Learning, des gemeinschaftlichen Lernens und selbständigen, kollaborativen Arbeitens. Die dritte Säule ist die Peer-Evaluation, hier korrigieren sich die Lernenden gegenseitig und fördern auf diesem Weg einen konstruktiven Austausch über die Projektergebnisse.

Das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik hat dem Ausbildungsinstitut die Schirmherrschaft für das Jahr 2022 verliehen, was seine besondere Stellung verdeutlicht. ,42 Prague‘ wird von Daria Hvížďalová geleitet und ist im Volkswagen Konzern nach ,42 Wolfsburg‘ und ,42 Berlin‘ der dritte Ableger des Coder-Ausbildungsnetzwerks ,École 42‘. Neben ŠKODA AUTO gehören zu den mitgründenden Partnern von ,42 Prague‘ auch die Gesellschaften Trask und Green:code. ,42 Prague‘ arbeitet mit Firmen wie Digiteq Automotive zusammen sowie mit kommunalen Partnern wie Czechitas und anderen.

